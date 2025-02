El polémico final que tuvo la serie entre Bélgica y Chile por la Copa Davis sigue trayendo coletazos y es que esta misma jornada se conoció que la Federación Internacional de Tenis (ITF) suspendió el sorteo por la zona 1 de la Copa Davis, esto tras unoficio enviado por las autoridades chilenas al Panel Independiente y el equipo legal de la mencionada ITF.

Pero eso no es todo, porque esta misma jornada la Federación de Tenis de Chile (FETECH) junto a la publicación de un comunicado de prensa, realizó una conferencia a cargo de su Presidente, Sergio Elías, quien se fue con todo contra el médico neutral del partido.

Presidente de la FETECH se va con todo tras polémica en Copa Davis

El dirigente, tras la confirmación de la postergación del sorteo, salió a hablar y se mostró sorprendido por la actuación de la Copa Davis y de la propia ITF, señalando que “La imagen está dañada, permitir que un jugador sea ganador después de un golpe, sea involuntario o voluntario… (Denis) Shapolavov fue suspendido. Para qué buscamos más explicación. Todo el procedimiento fue malo por un pelotazo (2017). Queremos hacer cumplir lo que corresponde en beneficio de Chile.

¿Qué debería pasar tras el oficio enviado por Chile? Con respecto a los resultados que esperan desde la Federación, señalaron que “No corresponde hacer jugar de nuevo a Garin” y si bien señalaron que de tener que hacerlo lo harán, agregaron rápidamente que no corresponde y que exigen “que se aplique el reglamento con todos los antecedentes del caso. (Lo que significaría) que Bélgica pierda ese partido por descalificación y Chile vaya al quinto punto”.

Posteriormente, Sergio Elías se fue con todo contra el médico neutral del partido, señalando que mintió y no cumplió con los protocolos , ya que “no revisó bien al jugador” añadiendo que “el informe que mandó el médico no es correcto, no tuvo tiempo para hacer todo lo que señaló en su informe. Lo que manda a decir que se hizo, no se hizo en la cancha”, sin embargo, lo más llamativo fue la frase con la que cerró su reclamo, indicando que el médico “debió llevar al jugador (Garin) al camarín para revisarlo. (porque) Hacerlo jugar era un riesgo de muerte”.

Finalmente, el regente del tenis en Chile cerró su conferencia con una contundente frase, “Pelearé por Chile hasta la muerte mientras sea presidente de la Federación”.

El golpe a Cristian Garin por parte de Ziou Bergs sigue trayendo coletazos en Copa Davis. (Foto: Marleen Fouchier/BSR Agency Hasselt Belgium)

¿Cuándo es el nuevo sorteo de la Copa Davis?