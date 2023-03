El inicio de las Eliminatorias sudamericanas está pactado para septiembre del 2023 y las selecciones ya comienzan a pensar en aquel proceso que los pueda instalar en la próxima Copa del Mundo a disputarse en México, Canadá y Estados Unidos el 2026. Este sábado salió humo blanco en la federación de Ecuador al conocerse el nuevo entrenador que comandará a La Tri de cara a la clasificación a la próxima cita mundialista.

Se trata de Félix Sánchez, estratega español de 47 años que llega proveniente de la selección de Catar, cuadro al que dirigió en la última Copa del Mundo disputada en suelo catarí. El nuevo líder de Ecuador asume el cargo tras las fallidas negociaciones que tuvo la federación sudamericana con Ricardo Gareca y Sebastián Beccacece, quienes fueron fuertes candidatos para asumir el reto de comandar a Ecuador.

A través de la cuenta oficial de la selección ecuatoriana de fútbol, le dieron la bienvenida a su nuevo entrenador y destacaron lo siguiente: "Un proyecto a mediano plazo, procesos claros y buenos resultados.Un técnico comprometido con el desarrollo integral de nuestro fútbol, que potencie el extraordinario talento de nuestros jugadores. Un técnico que se dedique a consolidar un proyecto y siembre el futuro del fútbol ecuatoriano".

Cabe señalar que Ecuador comenzará el proceso clasificatorio con tres puntos menos debido a la resolución del TAS por el caso Byron Castillo, auspiciado por las federaciones de Perú y Chile. "La Federación Ecuatoriana de Fútbol es responsable del uso de un documento que contiene información falsa en violación del artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA y, en consecuencia, es sancionada de conformidad con el artículo 6 del Código Disciplinario de la FIFA de la siguiente manera: se impone a la FEF una deducción de tres puntos en la próxima edición de la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA", fue parte del comunicado por parte del TAS.

El currículum de Félix Sánchez

El nuevo entrenador de la selección de Ecuador estuvo 10 años en el Juvenil A del FC Barcelona y en 2006 llegó a Catar para ser parte del Aspire Academy, academia de deportes que busca generar talentos. Al ver su trabajo en la parte formativa, los cataríes lo llevaron a dirigir las selecciones juveniles del país, pasando por la Sub 19, Sub 20 y Sub 23, para llegar a la selección absoluta en 2017 y dirigir el Mundial de Qatar 2022.

En 2019 fueron campeones de la Copa de Asia, siendo el primer título en la historia del país. Los cataríes vencieron 3-1 a Japón en la final, completando el 100% de victorias en el torneo (7/7). Lamentablemente para sus aspiraciones, en la cita planetaria perdió los tres partidos en la fase de grupos y quedó como la peor selección anfitriona de la historia al no cosechar puntos, recibir siete goles y anotar tan sólo un gol.