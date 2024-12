El tenista argentino Juan Martín del Potro, finalmente tuvo su partido de despedida hace unos días, compartiendo arcilla con nada más y nada menos, que Novak Djokovic en Buenos Aires.

Pero en la previa de este encuentro, Delpo publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde nos relata un poco más sobre estado, su salud y el problema que lo aqueja, hace algunos años.

¿Qué le pasó a Juan Martín del Potro?

El exnúmero 3 del mundo, publicó este registro en sus redes sociales, en donde se le puede ver visiblemente emocionado, relatando el drama que sufre actualmente tras una importante lesión y luego de una serie de operaciones.

“Debo tener más de 100 inyecciones en la pierna, en la cadera y en la espalda. Me infiltraron, me sacaron, me analizaron, me quemaron nervios, me bloquearon tendones. O sea, un sufrimiento a diario, que de hecho lo tengo a diario”, reconoció el trasandino.

Contando, también, un poco de su rutina diaria con los medicamentos que debe tomar a raíz de este diagnóstico: “A mí me consume mucho lo de la pierna, me consume anímicamente todo, porque no solo estoy en esa búsqueda de mejorar, sino que además padezco el día a día. Yo me levanto y tomo entre seis y ocho pastillas, entre un protector gástrico, un antiinflamatorio, un analgésico o una para la inflamación, uno para la ansiedad“

“Cuando me giro de lado me despierto porque me pegan unos pinchazos que son muy feos y la verdad que si bien viene siendo como una pesadilla sin final, a diario sigo insistiendo en buscar solución y buscando médicos y alternativas y todavía no la encuentro”, afirmó el tenista.

Contando que, incluso, sufre mientras duerme, con los dolores que lo aquejan, dando como ejemplo que:“Hasta el día de hoy nunca más pude subir una escalera sin dolor”.

Para el partido final que tuvo frente a Djokovic, Del Potro se sinceró, diciendo que solo pedía: “al menos por una, dos o tres horitas puedo tener un poco de paz en mi pierna y disfrutar algo dentro de una cancha de tenis por última vez, sería muy bonito y poder devolverles desde adentro y junto a Novak un lindo momento”.