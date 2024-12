El regreso de la Krespita Rodríguez ya es oficial y está en la palestra de la actualidad deportiva por estos días, hito importante para la boxeadora nacional que regresa al ring.

Hace algunos días, Rodríguez recordó los momentos más duros que tuvo que pasar en su carrera, relacionados con temas de salud; y a raíz de esto, mencionó al tenista ex número uno del mundo, Marcelo “Chino” Ríos.

El noble gesto del Chino Ríos que tuvo con Krespita

En los días previos a la pelea que tiene Carolina, se publicaron declaraciones que tuvo en conversación con Las Últimas Noticias, en donde la boxeadora recordó la complicada época que sufrió en 2020: “cuando me diagnosticaron el tumor, tenía el 80% comprometido de la médula, y me dijeron que podía quedar tetrapléjica o vegetal”.

En ese entonces, el diagnóstico fue un tumor cervical, que tuvo que ser operado a través de una compleja cirugía y fue en este contexto, que agradeció al ex tenista: “Me operaron en la Clínica Meds, que cubrió el 100% de la operación. Incluso el Chino Ríos, quien se portó muy bien conmigo, ofreció pagarme las prótesis, que felizmente no fueron“.

Además, detalló como fue pasar por ese crítico estado de salud: “Estaba paralizada, era como una muerte en vida. Tuve miedo. A Dios le decía que si me iba a dejar así (tetraplejica) que por favor me mandara para el otro lado, porque no es que sea un cacho para mi familia, pero mis papás son de la tercera edad, aunque autovalentes, pero que me tengan que cambiar los pañales, alimentar, el esfuerzo que eso hubiese significado”.

Krespita contó como fue el alta médica y el proceso de recuperación: “gracias a Dios salí caminando, pero me dejó secuelas. No podía ni tomar un vaso, empecé a hacer kine, luego entrenar porque supuestamente estaba todo bien, y así salía en los exámenes”.