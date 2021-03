Del Potro no se rinde y anuncia cuarta operación: "Vamos a intentarlo, sentí la fuerza que me mandan desde arriba"

Juan Martín del Potro anunció que nuevamente intentará recuperarse de su lesión en la rodilla y se someterá a una cuarta operación con la intención de regresar al circuito ATP y jugar los Juegos Olímpicos de Tokio.

El tenista de 32 años se fracturó al rótula en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai en octubre de 2018. Volvió a jugar entre febrero y junio de 2019, pero las molestias no le permitieron continuar.

El calvario continúa hasta el día de hoy, pero el argentino ganador del US Open, no pierde la esperanza y agotará todas sus opciones.

“Me encuentro en Chicago. Hace muchos meses que vengo hablando con el doctor Jorge Chala y una de las noticias es que el día de mañana me voy a someter a otra cirugía de rodilla, ya que hemos probado otros tratamientos conservadores y no dieron resultados. Él sabe el deseo que tengo de seguir jugando tenis y representar a Argentina en los Juegos Olímpicos”, señaló.

Martín del Potro ganó el US Open en 2009 (Getty)

Luego, reconoció: “No vienen siendo semanas fáciles. Desde que murió mi papá todo me cuesta muchísimo, pero también un día me levanté, llamé al médico y le dije ‘vamos a intentarlo’. Sentí la fuerza que me mandan desde arriba para no bajar los brazos y poder salir adelante con esto que, hace muchos meses, me trae muchos dolores de cabeza”.

“La realidad es esta. Como sentí eso, no quiero dejar de intentarlo. Estoy acá y lucharé. Toda la energía que me manden va a ser bien recibida y me va a ayudar mucho para pasar por esta piedra en el camino. Le mando un abrazo a todos”, finalizó.