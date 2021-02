El día en que Michael Jackson rescató el Super Bowl e "inventó" el show de medio tiempo como tal

El Super Bowl LV que se disputará este domingo 7 de febrero es uno de los eventos más esperados del año, donde se enfrentarán los Bucaneros de Tampa Bay, con Tom Brady a la cabeza, ante los Kansas City Chief, con Patrick Mahomes como gran figura.

Una de las particularidades del Super Tazón es que gran parte de su audiencia no sólo proviene de los fanáticos del deporte en sí, sino también de los amantes del espectáculo de medio tiempo, que a través de los años han visto triunfar y consolidarse a gigantes como Beyoncé, Lady Gaga, Justin Timberlake, Shakira y muchos más.

Sin embargo, el show de medio tiempo como lo conocemos hoy en día no existió sino hasta 1993, cuando Michael Jackson, en pleno apogeo de su álbum Dangerous, saltó al escenario para cambiar para siempre la historia.

Corrían los últimos días de enero de aquel año cuando los directivos del Super Bowl veían con preocupación cómo los indices de audiencia caían de manera dramática. Hasta ese entonces, se contrataban músicos famosos (y otros no tanto) para entretener al público mientras los jugadores descansaban. Los artistas se paraban frente a un micrófono, cantaban tres canciones y luego salían sin pena ni gloria. Algo les faltaba.

Fue allí cuando los timoneles de la NFL decidieron llamar a Michael Jackson, el artista más famoso a nivel mundial y que en 1993 seguía en la cima de las listas de éxitos con los singles del álbum Dangerous, lanzado dos años antes.

El Rey del Pop entendía el concepto de show como nadie más. Y tal como hizo con la historia de los videoclips, el nacido en Indiana logró dar un vuelco completo al espectáculo que después de su actuación nunca sería igual.

EL DÍA EN QUE SE INVENTÓ EL SHOW DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL



Era 31 de enero de 1993 y los Dallas Cowboys se preparaban para disputar la final contra los Buffalo Bills, en un partido que terminaría en paliza a favor de los vaqueros por marcador de 52–17. Sin embargo, fue el show de entretiempo el que se llevó todas las loas.

Jackson estuvo 74 segundos sin moverse en el escenario.

Mientras los jugadores descansaban, Michael Jackson saltó al escenario dispuesto en medio del Estadio Rose Bowl, entre chispas y fuego. El Rey quedó parado, inmóvil, durante exactamente 74 segundos mientras el público vitoreaba enardecido. Su sola presencia causaba estragos.

Luego de aquella entrada magistral, Jackson interpretó fragmentos de sus éxitos "Jam", "Billie Jean", "Black or White", "We Are the World" y "Heal the World", acompañado de los coros del público.

Michael hizo ingresar bailarines, tuvo cambios de vestuario y deleitó con tremendas coreografías mientras a su alrededor estallaban fuegos artificiales previamente ensayados y calculados.

“Hoy estamos todos juntos alrededor del mundo con un propósito en común: transformar el planeta en una tierra de alegría, comprensión y bondad. Nadie debe sufrir, en especial nuestros niños; es momento de lograrlo. Esto es para todos los niños del mundo”, dijo el Rey.

Las palabras del artista fueron justo antes de dar ingreso a decenas de niños de distintas edades, razas y etnias que cantaban 'Heal The World' a voces mientras el público formaba un mosaico alusivo a la canción.

Jackson incluyó 3.500 personas en su show.

Michael Jackson fue uno de los coproductores del espectáculo, logrando que la NFL dejara entrar a 3.500 voluntarios que participaron en la última parte del show.

Tras esto, Jackson anunció además una donación de 100 mil dólares para la fundación "Heal the World".

Michael Jackson abandonó el escenario tras 13 minutos y 25 segundos de espectáculo... y con una audiencia de 100 millones de espectadores, algo jamás antes visto en la historia del Super Tazón, y que por lo demás impulsó a los directivos a cambiarle la cara a la entretención de medio tiempo de allí en más.

El show de entretiempo del Super Bowl jamás volvió a ser igual. Es más, muchos fanáticos lo describen como el AM/DM: "antes de Michael y depués de Michael".

Este domingo a las 20:30 horas de Chile se vivirá el Super Bowl LV entre los Bucaneros de Tampa Bay y Kansas City Chief, y puedes revisar AQUÍ cómo y dónde verlo en vivo.