¡Tremendo! Piojo Herrera desclasifica jocosa anécdota con Tom Brady: "Este chamaco está molestando que quiere foto conmigo"

Tom Brady es sin duda uno de los más grande jugadores en la historia de la NFL, sin embargo hoy, cuando el afamado Mariscal de campo se apresta a jugar el Super Bowl LV con los Bucaneros de Tampa Bay, Miguel Herrera destapó una notable anécdota con el deportista.

En 2014, hace largos siete años, cuando el Piojo comandaba a la selección mexicana y se alistaba para jugar un partido en el Gillette Stadium, se produjo el insólito encuentro entre el entrenador y el deportistas que en ese entonces brillaba en los Patriots.

"La Selección Mexicana entrenaba en una cancha alterna porque no nos dejaron hacerlo en el estadio porque llovía, en la cancha de al lado estaba los Patriotas. En ese pasillo de la fotografía hay letreros de 'No Photos' y una señora que en todo momento lo impedía", relató Herrera en La Opinión del Piojo.

El ex entrenador del América de Nicolás Castilo continuó contando el episodio entre risas, pasando a la parte más surrealista de su historia.

"Voy al baño en los vestidores y cuando voy de regreso al entrenamiento me lo encuentro de frente a este chamaquillo que me pidió la foto. Se acercó la señora y yo le dije: 'A ver, el chamaco ese me está molestando que quiere una foto, dígale que no', pero yo todo lo hablaba en español y ella no me entendía, Tom Brady solo sonreía y al final nos dieron permiso", contó.