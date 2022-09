Chile arranca este sábado 17 de septiembre su participación en la Copa Davis, donde tendrá que medirse con Perú en Lima por un cupo en las Qualifiers del torneo. Así, Alejandro Tabilo (69°) será el encargado de abrir la serie enfrentando a Nicolás Álvarez (298°), duelo para el cual Nicolás Massú desborda optimismo.

El histórico extenista criollo, y capitán del equipo chileno, habló en conferencia de prensa sobre lo que será el cruce de la primera raqueta nacional con la segunda de los peruanos, y le entregó toda su confianza a Jano para que puedan iniciar la llave llevándose un importante primer punto.

"El sorteo es bueno cuando se gana el primer punto. Me gusta que Ale (Tabilo) pueda abrir. Está preparado. Estamos en Lima desde el día sábado, llegamos con mucha anticipación para prepararnos bien", explicó de entrada "Vampiro". Y tras eso habló sobre el segundo partido: Nicolás Jarry (111°) vs Juan Pablo Varillas (100°).

"Vienen preparándose y sabían que iban a jugar con estos rivales. Son jugadores que se conocen, juegan torneos similares. Tanto el partido de Ale como el de Nico serán puntos importantes", finalizó el doble medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Después fue el turno de Alejandro Tabilo, quien habló con Al Aire Libre en Cooperativa una vez definido el sorteo de la llave entre Chile y Perú por Copa Davis y se mostró motivado de poder dar el puntapié inicial.

"Muy contento, siempre me gusta jugar primero. Es algo que estábamos esperando con el equipo. Ahora enfocar bien, descansar esta noche y mañana se viene con todo. Últimamente me he adaptado bien a estas condiciones, estoy feliz como estoy jugando"", apuntó de entrada.

Al respecto de su rival, Nicolás Álvarez, el chileno nacido en Canadá destacó que "he jugado con él un par de veces, pero no lo he visto en harto tiempo. Vamos a analizarlo con el equipo y decidir la estrategia". Eso sí, dejó en claro que la semana de preparación en Lima lo tiene "bien, confiado, cómodo y feliz en la cancha".

Para finalizar, Ale Tabilo habló sobre lo que será la dupla que hará junto a Jarry en dobles el domingo 18 de septiembre para el tercer partido de la serie. "Siempre es un agrado jugar con Nico. Estamos confiados, venimos jugando bien y creo que será un buen dobles", cerró.

Cabe recrodar que Perú y Chile arrancarán su llave por Copa Davis este sábado 17 de sepriembre desde las 17:00 horas con los dos partidos de singles, mientas que el domingo seguirá la acción desde las 15:00 horas partiendo con los dobles.