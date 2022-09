Carlos Alcaraz (1°) se coronó campeón del US Open 2022 hace poco más de una semana, y tras eso su vida ha tenido varios cambios. El español pasó rápidamente de promesa a estrella, y tras alzar el primer título de Grand Slam de su carrera, y convertirse en el número uno del mundo más joven de la historia, llama la atención de todo el orbe.

A Carlitos, de apenas 19 años, seguramente le han llegado cientos de propuestas deportivas o publicitarias, para participar en torneos o ser rostro de alguna importante marca, pero él mismo confesó que desde que subió al trono del Ránking ATP han sido otras las invitaciones que han aumentado: las subidas de tono.

El oriundo de El Palmar estuvo de invitado en el popular programa "El Hormiguero" de Antena 3 en su país, y ahí confesó que en su nueva vida como el tenista mejor clasificado en el escalafón mundial ha recibido varios ofrecimientos íntimos.

Así, entre risas el pupilo de Juan Carlos Ferrero confesó que tras llegar a la cima "han aumentado las propuestas indecentes en las redes sociales". Aunque después ya más en serio detalló que todavía no toma el peso de lo conseguido.

"Aún no me he parado a pensar que soy número uno, que he ganado el US Open. No he tenido tiempo de parar, de pensar y asimilar todo lo que he vivido y va a costar unas semanas", confesó Carlitos Alcaraz.

Para cerrar, destacó que "al final hay muchísimos jugadores por detrás que están peleando por lo mismo que tú".