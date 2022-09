Juan Carlos Ferrero proyecta el Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner como el Rafael Nadal vs Novak Djokovic del futuro: "Van a dominar el tenis 10 años"

El ex número uno del mundo, Juan Carlos Ferrero, se refirió a la espectacular presentación que tuvo tanto su pupilo, Carlos Alcaraz, como el italiano Jannik Sinner en los cuartos de final del US Open. Y es tanta la emoción que advierte que el duelo entre ambos "podría ser el nuevo Nadal vs Djokovic".