En momentos donde el entrenador Manuel Pellegrini todavía no confirma si continuará su carrera en el Betis español y con la Selección Chilena en el horizonte, había aparecido la Premier League como una alternativa.

Fue el diario La Tercera quien afirmó a fines de agosto que el Nottingham Forest, específicamente intermediarios del dueño griego Evangelos Marinakis, preguntaron al entorno del “Ingeniero” por condiciones para ser opción en el banquillo.

Y cuando parecía casi segura la vuelta de Pellegrini a la Premier, más aún cuando este equipo confirmó la salida del estratega portugués Nuno Espírito Santo, finalmente no fueron por la opción del chileno, lo que abre la esperanza en La Roja de contar con él.

ver también Premier League llama a la puerta de Manuel Pellegrini y lo quiere alejar de la Selección

Pellegrini no irá a la Premier y “espera” a La Roja

A través de un comunicado oficial, fue el propio Forest quien confirmó la llegada como su nuevo DT del australiano Ange Postecoglou, quien viene de ganar la última Europa League con el Tottenham Hotspur, equipo donde estuvo por dos temporadas.

El oceánico firmó contrato con el cuadro inglés por las próximas dos temporadas en un camino donde buscarán reeditar lo que hicieron la última campaña de Premier League, que les permitió volver a un torneo internacional tras varias décadas.

Así las cosas, Manuel Pellegrini seguirá cumpliendo con su contrato en Betis, a la espera de las negociaciones para extender su vínculo que termina en junio del próximo año. Mientras tanto, en la Selección esperan pacientes que vuelva al país para cumplir su sueño.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega el equipo del “Ingeniero”?

Este fin de semana, el cuadro andaluz vuelve a la actividad en La Liga. Por la cuarta jornada el equipo de Heliópolis visitará al Levante este domingo 14 de septiembre desde las 11:15 horas (de Chile).