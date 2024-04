Sammis Reyes se ha transformado en uno de los atletas más destacados del último tiempo en Chile. El deportista sigue su preparación física en busca de una nueva oportunidad en la próxima temporada de la NFL que se realiza en Estados Unidos.

Pero mientras continua con sus entrenamientos, el también ex basquetbolista aprovechó la invitación de Chilevisión y participó en el programa Podemos Hablar. Episodio que se emitirá este viernes y que contará con la participación de Daniela Aránguiz.

En el estelar, el ex jugador de Jacksonville Jaguars revelará una particular anécdota que vivió en Chile y que contemplo una millonaria cifra por una noche.

La propuesta a Sammis Reyes

En PH Julio César Rodríguez le consultó si entre todas las cosas que le habían ofrecido, existió la opción de ser “damo de compañía”. Lo que Sammis Reyes enfrentó sin tapujos.

“Fue en el casino. Se me acercó una dama a conversar conmigo, bastante mayor que yo, diría que de unos 55 años para arriba”, comenzó explicando. “Después de cinco minutos de conversación me la tiró y dijo ‘esta es mi idea, me encarta invitarte a pasar loa noche conmigo’. Eso fue hace poco. Quedé sin saber que responder y le dije no gracias”, agregó Reyes entre risas.

Sammis además detalló que el monto era de 10 millones y que el trato era mensual pero que solo contemplaba ir a cenar con ella. “Se suponía que era solamente eso”, detalló.