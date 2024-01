Sammis Reyes sorprendió a Chile cuando se convirtió en el primer deportista nacional en jugar en la NFL en 2021. Y en agosto del 2023, también sorprendió cuando anunció su retiro de la alta competencia del fútbol americano por una conmoción cerebral.

Pero esta semana brindó una entrevista a ESPN Chile en la que reveló que volverá a la National Football League de cara a la temporada 2024/25. “Es una nueva etapa de mi vida. Voy a volver a jugar en la NFL el próximo año así que estoy preparándome para eso. Está cien por ciento definido”, confesó.

Sammis contó que la decisión pasó porque los doctores le dieron la venia. “Estuve dos meses esperando que la inflamación cerebral baje y nos dimos el tiempo de asesorarnos bien con todos los doctores. Notamos que no hubo daño permanente y me quedé con la espinita, con la bala pasada, que tengo que sacarme de encima. Así que vuelvo a jugar”, señaló.

“Por eso no pude hacer otro deporte. Si quisiera volver a la NFL, pero me hubiera puesto a hacer otro deporte, después no me dejarían entrar de vuelta. Tuve que dejar todo cerrado y pensar qué quería hacer de mi futuro y asegurarme que estaba bien del cerebro”, agregó Reyes.

Pero todavía no tiene club escogido para su regreso a la NFL. “Estamos conversando con varios equipos, hasta el momento no hay nada concreto así que prefiero guardar calma y no anunciar nada. Uno de los equipos son los Jacksonville Jaguars porque nos queda un año de contrato vigente”, explicó.

“Tenemos que decidir si quieren que vuelva o no. Igual para ellos es un riesgo, considerando lo que pasó la última vez. Si no quieren que firme para la próxima temporada ellos tienen que soltar mis derechos para quedar como jugador libre y liberarme”, comentó Sammis.

Sin embargo, la NFL no es su único camino, ya que pudo dedicarse a la lucha libre. “Me invitaron a la WWE, pero como quiero volver a jugar fútbol, eso está en mi mente ahora. En el futuro uno nunca sabe, no soy una persona que cierre puestas. Es cien por ciento actuado, pero hay contacto y es muy intenso”, reveló.

“Me ofrecían ir al centro de entrenamientos en Orlando por tres meses, y ahí me concentraba. Tenía que ir a entrenar y desarrollar mi personaje con entrenadores de actuación. Mi personaje se llamaría Sambo. ¿Han visto Rambo? Mis compañeros de equipo me decían Sambo, porque Sammis, Rambo, Sambo, y quedó Sambo”, sentenció Reyes.

¿Cuáles son los plazos para volver a la NFL?

La temporada 2023/24 todavía está en competencia y el 11 de febrero será el Super Bowl LVIII. La temporada venidera, en tanto, comenzará el 5 de septiembre. Además, el 13 de marzo empezará el periodo de transferencias, por lo que desde esa fecha pueden comenzar las conversaciones de Sammis Reyes para su vuelta a la competencia.

