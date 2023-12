Tres meses y medio pasaron desde que Sammis Reyes conmovió al deporte chileno, al anunciar su retiro de la National Football League (NFL), producto de una conmoción cerebral que le impedía practicar el fútbol americano con normalidad.

No fue hasta los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde trabajó como comentarista para Canal 13, que encontró la motivación para tomar la decisión de echar pie atrás a su postura inicial, y anunciar su regreso a la competencia, para la temporada 2024.

“Extraño mucho el juego. No hay nada como la NFL en el mundo. Después de 3 meses de recuperación y de vivir experiencias inolvidables he decidido volver a jugar. Si no es ahora, no es nunca“, expresó Reyes en sus redes sociales hace dos semanas.

Con el ala cerrada de vuelta en Estados Unidos, comenzó oficialmente las negociaciones para su vuelta al fútbol americano, y según reporta Radio ADN, ya existe un primer equipo interesado en contar con sus servicios, como es Jacksonville Jaguars.

¿En qué equipo jugará Sammis Reyes en NFL?

“El chileno, radicado en Miami, viajó a Jacksonville para ser testigo del partido entre los Jaguars y Cincinnati Bengals, esta noche”, indica el medio de comunicación, respecto del partido que jugarán ambos equipos en el tradicional Monday Night Football.

En esa línea, ADN agrega sobre Reyes que esta situación se da “en el contexto de reuniones y gestiones del nacional con la directiva del cuadro local que le permitan tener un contrato y, con ello, desarrollar la pretemporada en pos de quedar en la lista de 53 jugadores para la temporada 2024 de la NFL”.

¿Quiénes son los Jacksonville Jaguars?

Fundados el 30 de noviembre de 1993, esta franquicia compite actualmente en la División Sur de la AFC (Conferencia Americana), donde lideran en la presente temporada de NFL, con un récord positivo de ocho victorias y tres derrotas, luego de 13 semanas disputadas.

