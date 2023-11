La carrera de Sammis Reyes en la NFL está cerca de tener un nuevo capítulo. El chileno tiene ganas de vivir una revancha en la principal liga de fútbol americano, algo que dejó en claro en su Instagram personal durante esta tarde.

Por medio de un par de historias en su perfil, el Ala Cerrada confirmó que regresará por su desquite a la NFL para la temporada 2024, esto luego de vivir los meses de recuperación tras una grave conmoción por un golpe en la cabeza.

El chileno escribió que “extraño mucho el juego. No hay nada como la NFL en el mundo. Después de 3 meses de recuperación y de vivir experiencias inolvidables he decidido volver a jugar. Si no es ahora, no es nunca”.

Cabe recordar que Sammis perteneció en a los Jacksonville Jaguars en la pretemporada previa al 2023, donde lamentablemente no pudo brillar del todo a pesar de sus altísimas expectativas en este desafío.

Mira la publicación de Sammis Reyes:

El chileno ingresó a la lista de “reserve/retired list” el 14 de agosto y, un día más tarde, confirmó que se retiraba de la actividad por la úlitma conmoción sufrida en la previa a enfrentar a los Dallas Cowboys por la pretemporada.

“Estoy sentado aquí con emociones encontradas porque he decidido retirarme de la NFL. Duele no saber hasta donde podría haberme llevado mi talento, pero sé una cosa. Nunca me perdonaría si no pudiera ser el mismo marido, el mismo hijo, el mismo amigo y la misma persona que era antes, si no cuido mi salud”, confirmó en un video.

Así las cosas, el chileno regresará por su revancha tras varios meses alejado de las canchas y en donde probó en el mundo de las comunicaciones al ser parte de Canal 13 durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

¿En cuántos equipos de la NFL ha jugado Sammis Reyes?

El chileno Sammis Reyes ha pasado por tres franquicias de la NFL desde su arribo a la liga en el 2021: Washington Commanders, Chicago Bears y Jacksonville Jaguars.

¿Cuándo comienza la temporada 2024 de la NFL?

Cómo es habitual en todos los años, se espera que el inicio de la próxima temporada 2024 de la National Football League este programada para la primera o segunda semana de septiembre. Habrá que ver si una de las 32 franquicias confía en Sammis Reyes en su deseo de regresar a jugar.

