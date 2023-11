Sammis Reyes anunció, tiempo atrás, su retiro de la NFL. Las lesiones y una conmoción cerebral complicaron el futuro del primer chileno presente en la liga de fútbol americano en el mundo, finalizando así etapa deportiva a la temprana edad de 28 años.

Tras ello, el ex basquetbolista se tomó un tiempo para analizar sus siguientes pasos. Aparecieron chances inesperadas, como por ejemplo mudarse a Hollywood para protagonizar una película y también series. Además, también le ofrecieron de Telemundo la chance de comentar la NFL.

Pero el chileno se lo tomó con calma y aprovechó de visitar Chile producto de Santiago 2023, donde fue parte de las transmisiones de Canal 13. Y gracias a ello pudo presenciar una serie de disciplinas, desde fútbol hasta atletismo, donde estuvo la jornada del sábado, con más de 40 mil personas en las gradas.

Sammis Reyes pone en duda su retiro de la NFL

Y fue ahí donde, en conversación con RedGol, el atleta puso en duda su retiro del deporte. Sammis explicó que tras ver a los deportistas competir en los Panamericanos, le volvió a picar el bichito por volver a las canchas y puso en duda su paso a Hollywood.

“Después de ver estos Juegos, me entró una picazón, una sensación de que no he finalizado mi carrera deportiva. Por eso me di un par de días después de los Juegos para saber exactamente qué es lo que quiero hacer”, señaló Reyes en un costado del Estadio Nacional.

“Estoy en un proceso de encontrar exactamente lo que quiero hacer. Tengo muchas oportunidades sobre la mesa, lo que complica un poco la toma de decisiones. Tal vez sería mucho más fácil que tenga solo una oportunidad de hacer algo y tomar esa decisión”, señaló.

“Mi contrato sigue vigente con los Jacksonville Jaguars. Ellos tienen todavía mis derechos. Entonces, mi punto de partida, si es que quisiera otra vez volver a jugar, sería con ellos. Al mismo tiempo, ya tengo una serie confirmada con la NFL, entonces hay muchas cosas que tengo que considerar”, destacó.

Eso sí, pese a que destacó que hablará con su equipo de asesores para “tomar la mejor decisión posible, aclaró que “todo parte conmigo. Si quiero volver a jugar, voy a volver a jugar, si quiero seguir una carrera actuando en Hollywood, voy a hacer eso. Es tiempo de pensar y tomar la mejor decisión posible”.

¿En cuántos equipos de la NFL jugó Sammis Reyes?

El chileno Sammis Reyes fue parte de tres franquicias de la NFL desde su arribo a la liga en el 2021: Washington Commanders, Chicago Bears y Jacksonville Jaguars.

¿Cuándo son los Juegos Parapanamericanos?

Los Juegos Parapanamericanos se celebran desde el viernes 17 de noviembre hasta el domingo 26 del mismo mes en la ciudad de Santiago. Serán 12 días de descanso previo al arranque del evento que cierra la organización de Santiago 2023 como sede deportiva del continente.

