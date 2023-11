La petición de Ricardo Soto a un profesor tras ganar medalla: "Espero que me den una décima"

Ricardo Soto tuvo una gran competencia en el tiro con arco en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde consiguió medalla de bronce para el Team Chile.

Tras dar dura batalla, luego de caer en semifinales, el chileno tuvo su merecido premio en la competencia, donde tuvo una insólita petición tras la entrega de su medalla.

Fue en una entrevista con Harold Meyne-Nicholls, donde el deportista aprovechó la celebración para un pedido a una profesora de universidad, donde tiene prueba esta semana.

En una entretenida conversación, luego de conseguir la medalla, pidió que una profesora le regalara una décima para el examen, luego de su participación en Santiago 2023.

En pedir no hay engaño

Mayne-Nicholls estaba feliz haciendo entrevista, entendiendo que es periodista, pero no se esperaba la sorpresa que le tenía preparada Soto, quien lanzó una flecha a una profesora.

“La verdad super contento, fue un match decisivo y difícil. Las últimas flechas si no pegaba bien no ganaba. Lo logré en el último segundo. Sé que soy lento, preparo lo que es disparar, me quedé pegado para hacerlo bien”, comenzó explicando.

En ese sentido, vino la petición en forma de agradecimiento por el esfuerzo que ha hecho por defender la medalla para Chile en los Juegos Panamericanos.

“Todos contentos, celebrando, sobre todos mis kinesiólogos y preparadores físicos. Espero que mis profesores de universidad, que el 7 tengo una prueba, espero que me den una décima. Estudio Enfermería, tengo prueba de Gestión con la profesora Mónica, pero exijo un punto base mínimo (entre risas)”, precisó.

Juegos Olímpicos

El próximo gran desafío para Soto es competir por Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde deja en claro que todavía no está asegurada la participación en la competencia.

“Las normas de clasificación todavía no están en tiro con arco, es por país, no por deportista. Espero que con los resultados tanto del Mundial como de los Panamericanos no sea necesario un clasificatoria nacional, así preparar de una lo de Paris”, finalizó.

