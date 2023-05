Sammis Reyes quiere ir por todo. El chileno afrontará su tercer año en la NFL con un nuevo equipo, firmando hace pocos días un contrato con los Jacksonville Jaguars, elenco que apostó por su talento en el puesto de ala cerrada en medio de un proyecto muy interesante a nivel deportivo.

El equipo de los Jaguars viene de ganar la División del Sur de la Conferencia Americana en la temporada pasada de la NFL e incluso se dio el gustito de vencer a Los Ángeles Charguers en los Wild Card, perdiendo lamentablemente en la ronda divisional ante el equipo que a la larga sería el campeón del 2022, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes.

En charla con RedGol, Sammis habló de los desafíos que se le vienen en este 2023 y de las ganas que tiene de comerse el mundo tras dos años de aprendizaje en la liga y en donde hasta tuvo que convivir con una lesión que no le permitió estar al 100%.

¿Cómo han sido estos primeros días luego de firmar con los Jacksonville Jaguars?

Han sido muy buenos, intensos, llenos de energía y positivismo. He viajado de una ciudad a otra, pero ya estoy situado en Jacksonville, listo para trabajar y muy feliz.

Me imagino que al ser tu tercer año, ya tienes objetivos bien trazados en esta franquicia

Mi primer año fue uno de probar lo que era el fútbol americano, que era un deporte completamente diferente al basquetbol. Estos años de experiencia han sido tremendos para mí como deportista. Siento que no hay comparación entre el Sammis de hoy al Sammis de hace dos años, cuando empecé en Washington. Lamentablemente el año pasado tuve una lesión, que es algo que no está en mi control, por lo que no me enfoco en ello. Este es el año en que debo consolidar y demostrar lo que sé y lo que siempre he sabido hacer dentro de una cancha, sabiendo ya el libro de jugadas, las reglas bien claras y muchos entrenamientos en el cuerpo. Quiero concretar esa hambre y ambición de demostrar en la liga el tight end que yo sé que soy.

El año pasado firmaste un equipo con el equipo de práctica de los Chicago Bears y tuviste la oportunidad de tener algunas labores en el equipo defensivo ¿Ahora en Jacksonville se repetirá o están 100% enfocado en tener un lugar en el puesto de ala cerrada?

Hubo un entrenamiento en Chicago en el cual me ubicaron en los equipos especiales para bloquear al pateador rival. Ese es uno de mis fuertes y lo hago bastante bien, por lo que creo que quedaron impresionados con esa habilidad y se dijeron ‘que haga lo mismo, pero al mariscal contrario’, por lo que cambiaron mi posición. No tuve mucho que decir, porque es un deporte de equipo al final del día y uno está disposición del técnico. Fue algo positivo, porque me enseñó el deporte de otra perspectiva, una posición como la de defensive end. Al final de año me ofrecieron un contrato en esa posición, pero con mucha humidad lo declinamos, porque pensamos que soy mejor tight end y creo que al final de un año quedó demostrado, porque antes de firmar en Jacksonville había varios equipos interesados en firmarme. Por eso que sé que este es el año en que puedo hacer cosas muy grandes.

Esa confianza es importante, porque me imagino que ya para ti el objetivo no es solo integrar el roster final de 53 jugadores, sino que ganarte un lugar en el equipo ofensivo de los Jaguars…

El corte de los 53 es lo que menos está en mi mente, porque sé es que algo que va a pasar. Lo que más me importa es mantener sano y después ganar. Quiero ganar. No quiero que la historia diga ‘Sammis Reyes es el primer chileno en la NFL, que bonito, ahora a acostarse y siguiente página’. No. No quiero eso. Hay algo dentro de mí que no me deja que esa sea la historia. No podré dormir tranquilo hasta que yo cambie y escriba esa historia como yo quiero que sea. Voy a pelear cada día para que mi historia sea la que yo defina. Esa es la razón por la que yo me levanto cada mañana con ganas de entrenar y trabajar para hacer ese sueño realidad. Sé que va a pasar. Es en tema de constancia, trabajo duro y también trabajo inteligente.

¿Qué fortalezas ves en los Jaguars para que este sea tu año? El equipo pasó por un proceso de reconstrucción complejo y ahora tiene talento bastante joven, que da sus primeros frutos de la mano de Trevor Lawrence como QB

Nuestro QB es un muy buen mariscal de campo. Las cosas que hace Trevor Lawrence son increíbles. Ya tuve la oportunidad de recibir sus pases y pone el balón en lugares con una delicadeza que no había visto antes. Trevor es un jugador atlético, pero con una fineza tremenda. Eso para un receptor es lo mejor del mundo, cuando el mariscal te lanza el balón y uno lo toma como si fuese una guagüita. Eso es una ventaja tremenda. Como equipo el año pasado lo hicieron muy bien y este es un año de replicar de mejor manera eso. Espero ser una gran parte en ese proceso de ser mejores todavía.

¿Has tenido oportunidad de intercambiar palabras con el coach Doug Pederson? Los Jags tienen un gran entrenador que ya dio buenos resultados en su primer año

Absolutamente. Las conversaciones previas que tuve antes de firmar dejan en claro que hay una energía tremenda en el equipo. Es muy diferente lo que viví con los Chicago Bears el año pasado. La emoción y las ganas de que comience ahora ya la temporada es diferente, porque se sabe lo que puede dar este equipo. Hablamos de cómo haremos para llevar a este equipo al Superbowl. Ese es el objetivo final que tenemos. Lo visualizamos.

Obviamente que ahí ganar la división es el primer pasito para ese objetivo final de llegar al Superbowl…

Nuestra división creo que es muy ganable. Creo que si uno ve el Sur de la Americana, Jacksonville es el mejor equipo del grupo. Hay que replicar lo que se hizo el año pasado y salir a ganar, clasificar a playoffs y ahí ver lo que puede pasar.

¿Cómo han sido estos días de trabajo? Quedan todavía varios meses para que comience la temporada regular…

He entrenado con el equipo dos veces y estamos recién con los entrenamientos de verano, donde nos estamos preparado con el acondicionamiento físico y las pesas, preparando el cuerpo para el año que viene. Hay que trabajar mucho para recibir los impactos. Este lunes ya partimos corriendo rutas y entrenando con el equipo ofensivo. Además hay muchos reuniones para ver las jugadas. El libro de jugadas es tremendo y requiere tiempo para que todos los jugadores lo procesen.

Recuerdo que el año pasado dijiste que debías subir peso para estar al 100% en tu posición ¿Cómo va ese proceso?

Estoy en la mejor condición física de mi vida y eso me pone muy feliz, porque el trabajo que realicé de manera privada está rindiendo sus frutos. Me siento excelente, rápido y explosivo. Es una buena sensación.