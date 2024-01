Sammis Reyes fue un héroe inesperado durante Año Nuevo. El primer chileno en jugar en la NFL pasó las fiestas de fin de año en nuestro país y, mientras se encontraba con su familia en Maipú, tuvo que salir en auxilio de un conductor que quedó en panne y que casi se le arruinan sus planes del 31 de diciembre.

En sus redes sociales, Reyes compartió el registro del momento. El jugador que sueña con volver al fútbol americano estaba en su propio auto cuando se percató que alguien necesitaba ayuda para empujar su vehículo. Sin dudarlo, y también sin polera, el chileno se puso manos a la obra y apoyó en impulsar el auto.

“Cosas que sólo pasan en mi Chile querido para Año Nuevo. Siempre feliz de ayudar a mi gente”, explicó Reyes en su cuenta de Instagram. Luego de mover el auto de manera exitosa, incluso le dio indicaciones al conductor para que el vehículo pudiera seguir su marcha.

En Instagram, Reyes se llenó de elogios de sus compatriotas. “Es nuestro Spider-Man”, dijo un usuario. Otros bromearon: “Era como un carro de supermercado para él”, “Me llena de orgullo y otras sensaciones extrañas que no puedo explicar”, “De un solo empujón lo dejó en Viña”, dijeron en los comentarios.

El sueño de Sammis Reyes en 2024: volver a la NFL

Sammis Reyes inició el 2024 como héroe y espera seguir sumando buenas en los meses venideros. A pesar de que tuvo que retirarse de la NFL por una conmoción cerebral que puso en riesgo su salud, los deseos del deportista chileno son regresar a la NFL. Espera concretarlo durante este año.

Reyes anunció su retiro en agosto, pero poco después se retractó. “Extraño mucho el juego. No hay nada como la NFL en el mundo. Después de 3 meses de recuperación y de vivir experiencias inolvidables he decidido volver a jugar. Si no es ahora, no es nunca”, expresó.

Los Jacksonville Jaguars aparecieron como primeros interesados para tener nuevamente al ala cerrada, aunque varios meses separan al chileno de su posible regreso a la alta competencia. Los equipos de la NFL disputarán la última fecha de la fase regular en el primer fin de semana de enero y luego competirán en los play-offs para el Superbowl del 11 de febrero.

Las conversaciones formales con algún club del fútbol americano recién serían a mediados de marzo. Habrá que ver si los diálogos son con los Jaguars. Desde ahí tendría hasta fines de octubre para firmar su regreso a la NFL, para el cual deberá entrenar luego de su pausa en agosto.

¿En cuántos equipos de la NFL ha jugado Sammis Reyes?

El chileno Sammis Reyes ha pasado por tres franquicias de la NFL desde su arribo a la liga en el 2021: Washington Commanders, Chicago Bears y Jacksonville Jaguars.

