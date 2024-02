Luciano Cabral fue el gran protagonista de la remontada de Coquimbo Unido frente a Deportes Copiapó (3-1) en la fecha 2 del Campeonato Nacional. El mediocampista se lució con una jugada personal para el gol de Benjamín Chandía (71′) y tuvo su propio golazo para decretar la victoria (90’+6).

El 10 de Coquimbo fue consultado sobre la selección chilena y la posibilidad de volver a vestir la camiseta nacional. Cabral ya representó a la Sub 20 en el Sudamericano 2015, nominado por Hugo Tocalli, y se ilusiona con la chance de convencer a Ricardo Gareca para un llamado.

“Me ilusiona. Uno nunca deja de soñar. Yo sé que no va a ser fácil lograr una nómina, pero no es imposible. Confío en Dios en que me dará la oportunidad, pero cuando sea el momento. Hoy disfruto el momento que vivimos en Coquimbo y no dejo de pensar acá, en el grupo, en rendir de la mejor manera”, dijo.

Sobre su momento en Coquimbo, agradeció la posibilidad de “volver a jugar, volver a tener esta oportunidad y llegar a este club tan lindo, que me recibió de una forma preciosa que me ayudó a ir logrando esto. Hoy estamos logrando competir. Ojalá que nos acompañen los resultados”.

Con el triunfo sobre Copiapó, los piratas alcanzaron cuatro puntos y son líderes del Campeonato Nacional. La primera posición la comparten con Ñublense, que poco antes venció a Universidad Católica en el Santa Laura. Colo Colo, O’Higgins y Deportes Iquique los siguen con tres unidades.

