Juan Cristóbal Guarello sigue dando que hablar por su programa La Hora de King Kong. El comunicador, en todas las ediciones transmitidas mediante YouTube, deja perlitas polémicas en torno a la actualidad del fútbol nacional, pegándole a la ANFP, los representantes, jugadores, entre otros.

Pero ahora, en el cierre de su programa, se salió del deporte y apuntó directamente contra Pablo Larraín, por su película “El Conde”, la cual es transmitida por Netflix y que ha recibido críticas de todo tipo desde su fecha de estreno, el pasado 15 de septiembre.

Guarello criticó a Larraín por la temática de la película, ya que a su juicio banaliza la figura de Augusto Pinochet, sobre quien está basado el personaje principal. Además, lo atacó por su pasado familiar e incluso por las películas anteriores que ha producido.

“El sábado tuve la mala idea de ver la película El Conde (…) y estoy cansado de que el señor Pablo Larraín falsifique la historia de Chile”, destacó de entrada, dando un adelanto de las duras palabras que se venían más adelante en su alocución.

“Cuando todavía hay gente buscando a sus familiares. Cuando todavía tenemos la grieta del Golpe de Estado, este señor se permite banalizar el golpe y hacer un Pinochet que no es ni de caricatura, que no se parece a Pinochet, que no tiene nada que ver con Pinochet”, destacó.

“El libreto es asqueroso, no tiene ningún sentido la película, Es una tontería”, apuntó. Muy bien filmada, muy bueno el audio, muy bueno el arte, pero queda claro que el señor Larraín sigue falsificando la historia de Chile. Ya falsificó el plebiscito con la película No”, agregó.

“El No no ganó porque hizo una buena campaña publicitaria, el No ganó porque había un 40% de pobreza en Chile y que alguien le cuente a Larraín. Ya falsificó a Neruda con esa película de morondanga donde salía un Neruda caricaturesco, mal interpretado por Gnecco, que no tenía nada que ver con el momento político y poético de Neruda”, destacó.

“Esta película ya no se aguanta, es una banalización de la historia de Chile. Se nota que Larraín no tiene idea de quién era Pinochet. Lo hiciste inmortal, trascendente, Pinochet era otra cosa hueón, se nota que no tienes idea”, apuntó contra Larraín.

“Deja de querer parecer enojado con Pinochet, Pablo Larraín. Si no estai enojado con Pinochet. Lo pasaste bien con Pinochet. Si lo pasaste bien…. Haz una película honesta. Esto es una deshonestidad total weón. Qué weón menos parecido con Pinochet que el que pusiste, no tiene nada que ver”, criticó.

“Deja tranquila la historia de Chile. Haz una película honesta, cuenta tu historia en Colonia Dignidad. Cuenta la verdad. Hasta los hermanos Badilla son más honestos que voh, hueón”, cerró.