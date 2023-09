La selección chilena empató sin goles contra Colombia en quizás el mejor partido de la Roja de Berizzo. Al Equipo de Todos le faltó una pizca de suerte por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y, si bien el resultado no sirve mucho, el Toto demostró que puede hacer un poquito más.

Y fueron varios los que demostraron que pueden un poco más. En la transmisión de Radio Agricultura, Juan Cristóbal Guarello destacó el desempeño de Ben Brereton y Matías Catalán. También subrayó el despliegue de Rodrigo Echeverría y Diego Valdés.

“Por lo menos en Catalán hemos visto un lateral. Maneja la banda, y cuando llega lo hace con criterio. Tiene a un delantero de la Premier League mano a mano. En alguna va a perder y ya perdió una, pero por lo menos hay un lateral derecho”, dijo el comentarista en los primeros minutos de juego.

Agrega: “¿por qué estaba jugando Nayel? Por cosas que… cuando me toco conversar con Berizzo tenía una fe espectacular en Mehssatou. Ahora, hay que entender que catalán esta jugando contra Colombia de local, y no contra Uruguay de visita”.

“Son dos partidos con exigencias distintas, pero se ha visto mejor el de Huracán. Este juega con la barra brava de Huracán pegado a la reja. (…) Me ha gustado lo de Catalán. Un lateral que no ha arrugado a la hora de marcar y no se ha restado a la hora de subir”, complementó Guarello.

En otro momento, el periodista celebró “miren donde está Ben Brereton: de lateral derecho. Por eso la gente lo quiere, porque puede jugar mal, pero nunca se guarda nada”. El delantero había bajado a prestar ayuda en la zona defensiva.

Tras el duelo, Guarello sentenció que “Brereton fue la figura. Para mí los mejores de Chile, estuvo entre Matías Catalán, Ben y Rodrigo Echeverría. Me gustó también este Diego Valdés”.

¿Cuáles son los próximos rivales de la selección chilena?

Tras el empate ante Colombia, la Roja volverá a la cancha por eliminatorias en octubre. Chile recibirá a Perú por la tercera fecha y visitará a Venezuela por la cuarta jornada.

¿Cuántos goles lleva Ben Brereton con la selección chilena?

El inglés de la Roja, Ben Brereton, registra siete goles con la Roja. Le ha marcado a Bolivia en Copa América 2021, a Paraguay, Venezuela y Argentina por eliminatorias a Qatar 2022 y triplete en el amistoso contra República Dominicana.