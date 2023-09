El regreso de Jordhy Thompson a las canchas en Colo Colo, durante el empate por 1-1 con Deportes Copiapó, no le cayó bien a Juan Cristóbal Guarello, quien fue muy duro en su crítica hacia el técnico Gustavo Quinteros.

Durante su edición del programa La Hora de King Kong, en su canal de YouTube, el comentarista apunta a que la actitud tomada por el santafesino puede servir de “mal ejemplo” para los futbolistas jóvenes del Cacique.

¿Por qué Quinteros es un “mal ejemplo” según Guarello?

“El temor a no ganar el título, incluso a no entrar directo a la fase de grupos en Copa Libertadores hace que Quinteros apure o no castigue directamente a Thompson, que es reincidente, y a Pizarro”, parte afirmando Guarello.

En esa línea, agrega que “entonces, cuál es el ejemplo que da, que un cabro de la Sub 15 no llega a entrenar pero es el mejor del equipo, le va a decir al entrenador ‘y cómo al Jordhy’. Y el de la Sub 17. Y el de la sub 20. En síntesis, el ejemplo es malísimo“.

“Entonces, da lo mismo lo que hagas, si te necesitamos te vamos a llamar igual, y esas son las cosas, por ejemplo, que en algún momento terminaron pudriendo a la Selección de Perú”, expuso Guarello sobre Quinteros.

¿Cuándo termina el contrato de Quinteros con Colo Colo?

El santafesino tiene contrato vigente con el Cacique hasta el final de la presente temporada 2023, donde puede sentarse a negociar con Blanco y Negro para extender el acuerdo o buscar nuevos horizontes.