Jordhy Thompson y Damián Pizarro volvieron a las citaciones en Colo Colo tras perderse el Superclásico ante Universidad de Chile en la previa de la fecha FIFA y el parón del Campeonato Nacional. Los canteranos del Cacique fueron considerados por Gustavo Quinteros para el duelo pendiente programado para este jueves ante Deportes Copiapó.

Así, el castigo ejemplar para Thompson y Pizarro quedaron hasta acá. Esto considerando que en medio de la pichanga amateur protagonizada por ambos Damián terminó con fractura en la mano por agarrarse a combos… y que no es la primera chambonada de Jordhy.

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello se lanzó en picada contra Colo Colo y Gustavo Quinteros por dejar un muy mal precedente para el resto de los futbolistas del Cacique y pésimo ejemplo para todos los canteranos del fútbol chileno.

“¿Qué les parece la decisión de Eduardo Berizzo de hacer jugar lesionado a Arturo Vidal? En el fondo el precepto es el mismo: obtener un resultado… ¿Pero cuáles son las consecuencias? Vidal tres meses sin jugar”, dijo Guarello sobre el perdonazo a los jugadores de Colo Colo.

Agrega: “y ayer en Canal 13 entrevistaron a un médico especialista en rodilla y dijo que con esto ‘Vidal va a tener que volver a jugar en el fútbol chileno’. Después trató de ser más suave para no quedar como anti Vidal y que se le tiren los monos encima. Es lo mismo”.

“Cuál es el ejemplo que se le da a Jordhy Thompson, a Damián Pizarro y no sólo a los juveniles de Colo Colo, sino de todo el fútbol chileno: que te puedes ir a jugar al barrio, que da lo mismo, que si el equipo te necesita porque ‘vo eri tan bueno, tan bacán y tan pulento’, que da lo mismo y te van a poner igual. Quinteros tiene tanta necesidad de salir campeón, porque seguramente no le están llegando las ofertas que él esperaba…”, añadió el periodista.

¿Qué habría hecho Guarello con Thompson y Pizarro?

Respecto a su postura, Juan Cristóbal Guarello fue tajante: “que no jugaran más en Colo Colo el resto del campeonato. Imagínate, no fueron a jugar una vez, estaban jugando una liga paralela. Si tú tienes jugadores que creen que jugar en el barrio es tan importante como jugar de forma profesional, en el equipo más grande”, manifestó.

El rostro de la 92.1 explica que “y Colo Colo lo sabía, lo dijo Morón. No te extrañes por qué estos tipos no llegan a la selección. En esa última pichanga Pizarro andana agarrándose a combos una semana antes de integrarse a la selección chilena. Realmente no tiene la capacidad de para dimensionar las obligaciones profesionales que conllevan ser el nueve de Colo Colo y que te nominan a la selección”.

Guarello sentenció que “y si este es el ejemplo que está dando Colo Colo y estos jugadores, qué queda para la sub 17 y la sub 15. ¿Y cómo el Thompson? Igual usted profe me va a necesitar… Después no se extrañen que tienen todas las cadetes podridas, porque la señal que están dando para abajo es que si eres bueno o te necesito, puedes hacer lo que quieras. Quizás un castigo para la tribuna y me vas a tener que citar igual”.

¿Cuándo juega Colo Colo con Copiapó?

Colo Colo enfrenta a Deportes Copiapó este jueves 14 de septiembre desde las 19:00 horas. El duelo está programado en el estadio Monumental, que aún se encuentra afectado por el concierto de Bruno Mars.

¿Cuántas fechas quedan del Campeonato Nacional?

El Campeonato Nacional 2023 está entrando en su recta final. En total quedan siete fechas, pero con los dos partidos pendientes (Copiapó y Magallanes), Colo Colo aún tiene nueve duelos por disputar.