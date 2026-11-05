Jorge Valdivia enfrenta nuevo giro judicial tras decisión de su defensa.

La instancia estaba programada para este jueves en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

La situación judicial de Jorge Valdivia suma un nuevo capítulo este jueves. La audiencia en que se revisaría la medida cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno, no se llevó a cabo, luego de que su defensa desistiera de la instancia.

La diligencia estaba fijada para las 11:00 horas en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. El exfutbolista, tenía autorización para comparecer de manera telemática, a través de Zoom.

Sin embargo, la solicitud de revisión no prosperó y Valdivia continuará bajo la misma medida cautelar que cumple desde el 6 de enero de 2025.

La defensa de Jorge Valdivia frena revisión de su arresto domiciliario.

¿Por qué se revisaba la medida cautelar de Jorge Valdivia?

La audiencia se enmarcaba en la investigación contra el exfutbolista por su presunta responsabilidad en cuatro delitos de carácter sexual denunciados por dos mujeres: dos delitos de violación, abuso sexual agravado y abuso sexual.

De acuerdo con los antecedentes investigados por la Fiscalía Metropolitana Oriente, una de las denuncias apunta a hechos que habrían ocurrido el 20 de octubre de 2024, después de un encuentro en un restaurante peruano de Providencia.

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La segunda denuncia sitúa los hechos durante la madrugada del 18 de octubre de ese mismo año, en el departamento de Valdivia, luego de que ambos visitaran dos bares de Vitacura.

Fiscalía solicita 22 años de cárcel

El caso también sumó nuevos antecedentes esta semana. Según informó Meganoticias, el Ministerio Público solicitó penas que suman 22 años de cárcel para el otrora seleccionado chileno.

Frente a esa información, la abogada Paula Vial emitió una declaración pública en la que cuestionó que la defensa no hubiera recibido el documento.

“La defensa no conoce ese documento y el Juzgado de Garantía aún no se ha pronunciado sobre él”, quien además lamentó que antecedentes centrales del proceso llegaran primero a la prensa.

Por ahora, Valdivia seguirá cumpliendo arresto domiciliario parcial nocturno, mientras avanza la causa judicial en su contra.

En resumen…