El Villarreal de Ben Brereton ha vivido un inicio de temporada tortuoso en La Liga de España. De hecho, hace poco se confirmó el arribo del tercer director técnico que tiene a lo largo de la campaña con poco más de un tercio de La Liga disputada. Pero la suerte parece haber abandonado al Submarino Amarillo.

Al menos por estos días, pues Marcelino García Toral acabo de asumir como entrenador y debe afrontar un problema muy importante. Más bien, una lesión gravísima de una de las figuras que tiene el cuadro castellonense, que estará de baja todo lo que resta de campaña.

Las referencias son para Yeremy Pino, extremo de 21 años que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en una práctica, la de este miércoles 15 de noviembre. “Volverás más fuerte, todos te esperamos con los brazos abiertos”, publicó la cuenta oficial de la Selección de España ante este infortunio.

El futbolista también dejó un mensaje a través de la ex red social del pajarito, hoy llamada X. “Trabajaré para volver a mi mejor versión y disfrutar de lo que más me gusta”, apunto Pino en Twitter. Pero esa no es la única lesión que debe paliar el Submarino Amarillo.

Sufre el Villarreal de Brereton en España: el goleador Sorloth también cae

Así como el Villarreal de Ben Brereton lamenta la baja del seleccionado de España Yeremy Pino también sufre por otra lesión: la del goleador noruego Alexander Sorloth, quien ha tenido un inicio de estadía prometedor en el estadio La Cerámica.

“En el partido ante el Atlético Madrid, Sorloth sufrió un daño muscular en los isquiotibiales”, precisa el parte médico. Aunque no detalla el grado de la lesión o el tiempo de rehabilitación. Pero sí es un hecho que el escandinavo no pudo acudir a la fecha FIFA con la selección de Noruega.

Todo eso bien podría significar una oportunidad para Big Ben, quien todavía no marca su primer gol en el Submarino Amarillo. Y las críticas de los fanáticos comienzan a pegar cada vez más duro al nivel del atacante nacido en Stoke-on-Trent.

Eso sí, por el momento el foco de Brereton está en el duelo ante Paraguay y la visita a Ecuador por las Eliminatorias 2026. Habrá que ver si cuando regrese a España podrá tener una chance como el eje del ataque en el complicado equipo del Villarreal.

¿Cuándo vuelve a jugar el Villarreal por La Liga española?

El Villarreal tendrá un nuevo partido por La Liga de España el 26 de noviembre, cuando recibirá al Osasuna. El partido se jugará en el estadio La Cerámica a contar de las 10 de la mañana, según el horario de Chile continental.

¿En qué lugar marcha el Villarreal en La Liga?

El Villarreal ocupa la 13° plaza en La Liga, un inicio preocupante que los deja comprometidos con la zona de descenso al cabo de 13 fechas disputadas.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!