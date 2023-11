Ben Brereton no lo pasa bien en España. El seleccionado nacional no ha logrado demostrar demasiado en el Villarreal, siendo utilizado principalmente como suplente y no logrando anotar goles. Un mal rendimiento que lo mantiene apuntado por la hinchada del Submarino Amarillo.

Pero, en defensa del chileno, este llegó a un equipo que en su totalidad no ha carburado en esta temporada. Y prueba de ello es que este viernes se confirmó el segundo despido de un entrenador en menos de dos meses. El elenco español anunció el despido de José Rojo Martín, “Pacheta”

“El Villarreal CF anuncia que José Rojo Martín ‘Pacheta’ deja de pertenecer a la disciplina amarilla. El club quiere agradecer a él y a todo su cuerpo técnico su trabajo, dedicación, profesionalidad, entrega y cercanía durante su estancia en el club y desearle la mayor de las suertes en su futuro profesional”, destacaron.

Un despido que sorprende considerando que este jueves el Villarreal había logrado vencer por 2-1, en condición de visitante, al Maccabi Haifa, por Europa League. Con ello quedaron en segundo lugar en la tabla de posiciones y con la ventaja de tener un partido menos.

¿Se le abren las opciones a Brereton en la titularidad?

Sin embargo, el mal presente en general del equipo, mostrando un juego muy opaco, fue suficiente como para que la directiva del equipo, liderada por el presidente Fernando Roig, decidiera desvincular al DT español, que había asumido en septiembre pasado.

Pacheta había llegado en reemplazo de Quique Setién, que tampoco había logrado tener un buen arranque, sumando solo 3 de los primeros 12 puntos posibles. Motivo que bastó para que saliera del equipo y llegara el adiestrador que acaba de ser despedido.

Incertidumbre total para el equipo de Brereton, ya que este fin de semana tendrá un partido no menor, ante Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Un partido en el que asumirá como técnico interino Miguel Ángel Tena, quien supo jugar en el club en la década de los 2000.

Habrá que ver si con la llegada de un nuevo DT el chileno inglés logra tener mayores chances en el equipo titular. Por ahora, ni Setién ni Pacheta le dieron un rol fundamental al nacional, por lo que la llegada de un nuevo adiestrador podría mejorar el panorama.

¿Cuándo juega la selección chilena por eliminatorias?

Con el registro de la derrota ante Venezuela en octubre, La Roja vuelve a la cancha este jueves 16 de noviembre como local ante Paraguay, desde las 21:30 horas en el estadio Monumental. Después visita a Ecuador el martes 21 a partir de las 20:30 horas.

¿Cuántos partidos ha jugado Ben Brereton en el Villarreal?

Ben Brereton ha jugado 10 partidos en el Villarreal: ocho fueron por La Liga, uno por la Europa League y otro por la Copa del Rey. Por el momento, no marcó goles ni regaló asistencias. Recibió dos tarjetas amarillas.

