Ben Brereton no lo pasa bien en el Villarreal. El delantero chileno no logra agarrar camiseta de titular en el Submarino Amarillo y cuando lo hace, no ha logrado brillar de la forma en que lo hacía en Blackburn. Un mal nivel que ya lo tienen en el foco de los hinchas, que cuestionan su incorporación.

Efectivamente, no ha sido el mejor arranque de temporada para el jugador de origen inglés. Sus cero goles lo demuestran, en algo que también se nota en su nivel en La Roja, donde pese a la voluntad que muestra en cada partido, no ha logrado descollar como lo hizo en el pasado.

La crítica del DT de Villarreal a Ben Brereton

Y este miércoles, previo al partido del Villarreal ante el Maccabi Haifa por Europa League, el DT del Villarreal, José Rojo Martín, más conocido como Pacheta, dio luces de la situación del nacional, apuntando especialmente a su estado anímico y poniéndole una tarea de cara al futuro.

Hablando de los suplentes, el DT destacó que “deben adquirir ese nivel de activación, porque si están en esta plantilla es porque tienen unas características para estar en un lugar de este nivel. Si los jugadores están más decaídos, deben ponerle pasión y los cinco sentidos a aquello que estás haciendo. Mi trabajo es que estén conectados.

Pero no ha sido el único jugador que no ha rendido bien en el Villarreal. El equipo está sumido en una crisis que lo tiene en la parte baja de la tabla y tras el despido de Quique Setién, ahora también Pacheta está cuestionado, e incluso no se descarta un tercer técnico en pocos meses.

“Siempre exijo al jugador ponerle pasión a la vida y al entrenamiento. Mi trabajo es ese, que estén conectados y que, si tienes que participar, como no lo hagas bien, va a ser la sensación que le queda al entrenador“, destacó el DT sobre el chileno.

“Tengo 55 años y una experiencia de 35 en el fútbol. Intento aislarme de todo y ¿sabes cuál es mi confianza? La cara de los jugadores cuando les hablo. Estoy obligado a ganar, pero sé que la confianza de los jugadores y de mi cuerpo técnico va a dar sus premios“, señaló.

Vale recordar que el Villarreal está tercero en la tabla de posiciones de la Europa League. Precisamente, se enfrenta al colista, con una gran chance de poder meterse en el segundo puesto, en zona de clasificación. Además, el fin de semana, tendrá una dura prueba ante el Atlético de Madrid, por La Liga.

¿Cuántos partidos ha jugado Ben Brereton en el Villarreal?

Ben Brereton ha jugado 10 partidos en el Villarreal: ocho fueron por La Liga, uno por la Europa League y otro por la Copa del Rey. Por el momento, no marcó goles ni regaló asistencias. Recibió dos tarjetas amarillas.

¿En qué puesto marcha el Villarreal en La Liga 2023-2024?

El Villarreal marcha en un peligroso 13° lugar en La Liga de España al cabo de 12 partidos disputados.

