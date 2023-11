Un diamante en bruto ha sido la docuserie de HBO Max, Breretour. Y es que de lo poco que se está hablando de la producción es increíble ante lo divertido que han sido los capítulos con Ben Brereton Díaz como protagonista.

El programa tiene al jugador de la selección chilena recorriendo por primera vez distintos puntos y ciudades históricas de Chile, en compañía del periodista de TNT Sports Manuel De Tezanos Pinto.

Dupla que tiene varias anécdotas y momentos hilarantes entre las costumbres inglesas de Ben que topan con las chilenas, como lo divertido que fue darse a entender ante su poco manejo del español todavía.

Situación que dio para un momento divertidísimo con un ciudadano de Pucón, en el tercer capítulo de la miniserie.

La sugerente recomendación a Ben Brereton

En el tercer episodio y luego de un tormentoso día en Pucón que no dejaron que Ben Brereton pudiera ver el Volcán Villarrica a plenitud y pescar en bote, se fueron a comer un cordero al palo.

El lugar escogido fue la cálida posada Sol y Nieve, con su anfitrión Willi Hatcher. De origen colombiano y además ciudadano americano, don Willi se lanzó uno de los más graciosos pero certeros consejos al goleador de la Roja.

De Tezanos le preguntó al caballero que lleva más de 40 años en Chile si le podía dar un consejo a Ben, algo para que pudiera aprender mejor el español. Y es que pese a sus varios partidos en la selección chilena y sus clases particulares, al ariete del Villarreal todavía le cuesta el manejo del idioma.

Willi salió rápido con tremendo consejo, ya que le sugirió que “se consiga una mujer chilena”, matando de la risa tanto a Manuel De Tezanos como a la madre de Ben, Andrea Díaz, quien los acompañó al viaje.

Mientras que Ben solo atinó a una risa nerviosa entre el consejo pícaro y al no entender mucho tampoco qué le dijo. Recordar que el joven de 23 años está felizmente en pareja y hasta tiene un hijo

¿Cómo le ha ido a Ben Brereton con las comidas típicas chilenas?

Sin duda que entre tanto paisaje y algunas alturas que no le han gustado a Ben mucho como la de la Torre Entel o el teleférico del Cero San Cristobal, las comidas han sido otra de las complicaciones.

Y es que para Ben 10 la alimentación es bastante clásica en Inglaterra y al hombre le gusta más la carne que cualquier otra cosa.

En el primer episodio donde van al Mercado Central y a negocios cerca de Plaza de Armas; al chileno-inglés no le gustaron mucho los mariscos. Aunque fue bastante educado para decir que era algo “distinto a lo que come en Inglaterra”, para no reflejar que no le gustaron nada.

De hecho vio con malos ojos como Manuel se comía un erizo en el mercado. Lo que sí le gustó en su viaje por Chile fueron cosas más sencillas como los barros luco o la chorrillana. Además en su viaje por Pucón, probó hasta las criadillas del cordero.

Mientras que la chorrillana la comió en el mítico local de Valparaíso J. Cruz, donde fue hasta ese momento lo que más disfrutó. Pero en cuanto a los mariscos, no son mucho del estilo de Ben Brereton Díaz.

¿Dónde ver Breretur?

La miniserie documental con Ben Brereton recorriendo Chile está disponible completa en HBO Max para todos sus suscriptores, con capítulos que bordean los 30 minutos y donde son cuatro en total.