Mientras lucha por recuperar su mejor versión en el Villarreal, Ben Brereton Díaz disfruta del estreno de su serie documental. El delantero es parte de un registro donde recorrió lugares de Chile y aprovechó de saldar varias deudas pendientes con nuestro país.

Una de ellas era conocer al hombre que lo puso en el radar de la Roja y que fue clave para el giro que dio su carrera. Álvaro Pérez fue quien, a través de un videojuego, dio a conocer al atacante del Blackburn Rovers para que hoy sea una de las figuras del Equipo de Todos.

El streamer encontró a Ben Brereton Díaz en Football Manager y comenzó una campaña en redes sociales para que lo convocaran. Desde entonces en Chile comenzaron a recopilar detalles hasta que fue citado para la Copa América, donde inició su aventura.

El emotivo encuentro entre Ben Brereton Díaz y el hombre que lo llevó a Chile

En medio de su Breretour, Ben Brereton Díaz viajó hasta Valparaíso. Ahí el delantero conoció a Álvaro Pérez, quien fue clave para que se transformara en uno de los jugadores de la selección chilena.

“Hace dos años nunca imaginé conocerte en la vida real. Es un honor y un placer conocerte”, le señaló el streamer al artillero de la Roja. “Es un placer para mí también que hicieras tu investigación en Football Manager. Gracias”, le respondió.

Álvaro Pérez contó cómo fue que llegó a Ben Brereton Díaz. “La historia partió un día tarde en la noche. A las 4 o 5 de la mañana, estaba jugando videojuegos. Me encontré con Ben y pensé: ‘Tenemos una joya escondida’. La selección chilena necesita un delantero así. Juega como un gran delantero, pero todo depende de él”.

Ante esto, el delantero no dudó en recalcar su agradecimiento. “Como dije antes, gracias por insistir con esto. Quizás sin ti esto no habría pasado. Gracias por todo”.

En esa misma línea, Big Ben dejó en claro que está feliz de haber llegado a la Roja. “Nunca me he arrepentido. Cuando supo que podía jugar por Chile, enseguida, no lo dudé. Quería venir a Chile. Es un gran país, con un gran equipo, grandes jugadores y aficionados. No lo dudé, quería jugar por Chile. Para mí fue una decisión fácil”.

Ben Brereton Díaz se encuentra trabajando con todo para poder ganarse un lugar en el Villarreal. El delantero quiere recuperar su mejor versión para así ayudar a la selección chilena a alcanzar un nuevo Mundial.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton por la selección chilena?

Ben Brereton Díaz ha disputado 25 partidos oficiales por Chile. En ellos acumula nueve triunfos, seis empates y 10 derrotas, con siete goles en su cuenta.

¿Cuándo juega Chile?

Chile verá acción en las Eliminatorias Sudamericanas el próximo 16 de noviembre. Desde las 21:00 horas la Roja recibirá a Paraguay por la quinta fecha rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

