Ben Brereton sigue pasándolo mal en el Villarreal. El delantero chileno no ha logrado anotar en partidos oficiales y su sequía ya le ha hecho ganador de críticas por parte de la prensa y la hinchada del Submarino Amarillo. Situación compleja para el nacional en su primera experiencia fuera de Inglaterra.

Varios factores han influenciado para que el delantero no esté rindiendo. Desde el clima hasta los pocos minutos que le han dado. Desde el Villarreal son pacientes, saben que Ben es joven y que en algún momento va a lograr mostrar el nivel que solía tener en Blackburn.

La defensa corporativa de Pinilla para Ben

Y tras su titularidad en Copa del Rey, donde nuevamente no jugó bien, uno que salió a defender a Ben fue Mauricio Pinilla. En declaraciones en ESPN, el retirado goleador aconsejó al chileno inglés, instándolo a seguir luchando por ganarse su espacio en el club español.

“Creo que esto le está haciendo muy bien. Yo no tenía ninguna expectativa de que él fuera titular desde el día uno. El Villarreal, cuando lo lleva, sabe que no va a ser titular desde el día uno”, señaló Pinilla, que supo tener varios reveses en Europa previo a consagrarse.

Pinilla continuó con su consejo, pensando en su propia carrera y las complicaciones que tuvo. “Tiene que vivir un proceso, por lo menos, de doce meses. Vivir en un campeonato, vivir lo que significa jugar en un formato diferente y en una liga diferente”, aseguró.

“Él está jugando dos escalones más arriba de lo que estaba jugando antes. Es muy competitiva la Championship, es muy veloz, muy física. Pero este es otro fútbol, es otro mundo. Yo creo que le va a hacer muy bien”, agregó el comentarista de ESPN.

“Yo como consejo se lo doy, porque lo viví. Tomé muy malas decisiones, que pasaban seis meses que no jugaba y me quería ir inmediatamente. Hoy en día me arrepiento, porque podría haberla peleado, haberla luchado y terminar jugando seis, siete años en el mismo equipo”, continuó.

“Cada vez que me veía en dificultad me arrancaba. Es un gran error que yo cometí en mi carrera”, señaló Pinilla, quien en Europa supo jugar en Chievo Verona, Celta de Vigo, Sporting de Lisboa, Racing de Santander, Hearts, Apollon Limassol, Grosseto, Palermo, Cagliari, Genoa y Atalanta.

¿Cuándo juega Villarreal y Ben Brereton?

Tras golear en Copa del Rey a Chiclana, el Villarreal y Ben Brereton reciben al Athletic Club este domingo 5 de noviembre, por la fecha 12 de La Liga de España.

¿Cuál es el registro de Ben Brereton hasta ahora en Villarreal?

Con el duelo ante Chiclana, Brereton llega a 10 partidos con el Villarreal, con apenas minutos y ningún gol. En La Liga registra 211 minutos, En Copa del Rey 90’ y en Europa League 61’.