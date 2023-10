En medio de una de sus visitas a Chile para acompañar a la selección, Ben Brereton Díaz se dio el tiempo de recorrer el país. El delantero se acercó a sus raíces y a mediados de año realizó un largo viaje por el territorio nacional para grabar su propia serie.

Con el estreno de esta a pocas horas, el artillero del Villarreal realiza un balance y revela detalles sobre su aventura por esta larga faja de tierra. En conversación con LUN, el goleador se refirió a lo que fue el viaje y las cosas que lo sorprendieron de este lado del mundo.

“Esto es mucho peor que jugar en Bolivia, jajajá. Son cinco días de viaje, visitando lugares, es agotador, pero al final tiene su recompensa que es conocer sitios tan lindos en Chile. Ha sido fantástico”, lanzó de entrada.

Ben Brereton Díaz recalcó que tuvo que hacer el viaje en un tiempo récord para alcanzar a recorrer. “Diría que hemos dormido entre cuatro y cinco horas por noche porque hemos intentando meter todas las actividades en un periodo corto”.

En esa misma línea, el delantero no escondió su emoción por los atractivos turísticos de Chile. “Nunca había visto algo así. Fuimos a volcanes, montañas, ríos, lagunas, incluso canchas de fútbol de tierra. En Inglaterra no hay nada como esto. El desierto estuvo increíble, fue uno de mis lugares favoritos. Es como estar en otro mundo”.

Ben Brereton Díaz maravillado con Pucón y los asados chilenos

Salvo Calama, Concepción y Viña del Mar, donde estuvo junto a al selección, Ben Brereton Díaz no había conocido otros lugares de Chile. El delantero aprovechó la oportunidad y se movió por el territorio nacional, quedando loco con dos cosas en particular: Pucón y los asados.

“La noche anterior a venir a Valparaíso hicimos un asado. En Pinto Durán también tenemos una parrilla y me doy cuenta que es algo especial acá”, señaló el atacante del Villarreal.

Para Ben Brereton Díaz, en nuestro país logró disfrutar mucho de ellos. “A los chilenos les encanta hacer asados. De donde vengo, a menos que haya sol no hay mucho asado. Ha sido genial poder disfrutar tantos ahora”.

Tras ello, reveló la zona que lo enamoró en Chile. “Uno de los lugares que más me gustó fue Pucón. Estar ahí con la familia en el lago, que el día esté soleado, tener las bellísimas montañas, la vista hermosa, poder ir a pescar o hacer asados. Suena perfecto”.

“Se parece un poco a Inglaterra. Me gustaría regresar porque, además, no tuvimos mucha suerte con el clima cuando fuimos al volcán. Y también me gustaría llevarlos al desierto porque es una experiencia que no se puede ver todos los días”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton Díaz por Chile?

Ben Brereton Díaz ha disputado un total de 25 partidos oficiales con la camiseta de Chile. En ellos acumula siete goles, con nueve triunfos, seis empates y 10 derrotas.

