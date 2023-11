Ben Brereton celebra después de una larga espera, ya que su serie “Breretour” hizo su tan anhelado debut este jueves 2 de noviembre recién pasado a través de la plataforma HBO. Y desde ahí le coquete a Colo Colo.

La serie documental muestra al delantero inglés-chileno recorriendo distintas zonas de Chile para acercarse más a sus raíces, y de entrada tuvo un nuevo guiño para el Cacique que llena de ilusión a los hinchas albos.

Varias veces el atacante de 24 años ha mostrado su cercanía con el Eterno Campeón, que es gracias a su familia de este lado del mundo, y en esta oportunidad volvió a verse ligado al cuadro de Macul por una peculiar situación.

En el primer capítulo del material audiovisual, el ariete nacido en Stoke-on-Trent se encuentra con un hincha albo que tenía un paraguas del elenco popular en Santiago 2023. Y lo que dijo lo acerca más al Monumental.

Ben Brereton le coquetea a Colo Colo

“Es un lindo paraguas, es un gran equipo en Chile“, lanzó en inglés Brereton al fanático con el que hablaba. “Sí, el más grande“, fue la respuesta del hincha. Eso sí, ese fue solo el comienzo de la conversación.

Brereton le preguntó al seguidor del Cacique si es que había ido al estadio, y este le contestó que “sí, por supuesto, siempre”. Y tras eso vino una pregunta al hueso: “¿Y esta temporada estuvo buena o mala?“, consultó Big Ben, y le respondieron con sinceridad.

Y es que el fanático le dijo a Ben que el desempeño del equipo de Gustavo Quinteros fue “más o menos“, aunque destaca que “pero siempre apoyando al Eterno Campeón“.

La enriquecedora conversación no acabó ahí, y el delantero del Villarreal le consultó al hincha sobre cual es su jugador favorito. “En la historia, para mí, Esteban Paredes. Humberto Suazo también”, disparó. Y para cerrar fue el propio Ben quien destacó a un compañero suyo en la Roja que es albo. “Uno de ahora, Brayan (Cortés), es bueno“, cerró.

La cercanía de Brereton con Colo Colo

Big Ben nació en Stoke-on-Trent, en Inglaterra, pero su mamá, Andrea Díaz, es chilena y oriunda de Penco. Y gran parte de la familia de Brereton Díaz es colocolina.

“Tengo primos, tías y tíos en Chile que apoyan a Colo Colo. Es el equipo de mi madre, así que a ellos también apoyo”, explicó a la revista Four Four Two hace un tiempo.

En su minuto también habló con Pelota Parada de TNT Sports, y señaló que “mi mamá es fanática de Colo Colo. Si mi madre es hincha de Colo Colo, entonces yo también apoyo a Colo Colo”.

Al ser consultado sobre si en su casa tenía alguna camiseta del Cacique, destacó que “no. Mi mamá no es una mujer tan futbolizada, pero mi familia apoya a Colo Colo. Necesito una camiseta de Colo Colo”.

¿Cuándo juega Ben Brereton?

Este domingo 5 de noviembre, a las 14:30 horas, Villarreal recibe al Athletic Club de Bilbao en el Estadio de la Cerámica por la fecha 12 de La Liga de España. Habrá que esperar a ver si el técnico, José “Pacheta” Rojo Martín, lo alinea de titular o lo envía a la banca.

¿Hasta cuándo tiene contrato Brereton en Villarreal?

El delantero inglés-chileno de 24 años arribó al Villarreal en julio de este año, procedente del Blackburn Rovers de Inglaterra. Al llegar al club, Big Ben firmó un contrato que lo vincula al Submarino Amarillo hasta el 30 de junio de 2027.

