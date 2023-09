Pacheta cuenta las horas y ajusta los últimos detalles para el siguiente duelo de La Liga, que podría tener una nueva chance para Ben Brereton en el Villarreal. Este miércoles 27 de septiembre, a las 14 horas según el horario de Chile continental, el Submarino Amarillo recibirá al Girona por la 7° jornada.

El entrenador del cuadro de Castellón analiza varias alternativas para la oncena, aunque seguramente el noruego Alexander Sorloth sí o sí tendrá minutos. Pero hay dificultades para tener en cuenta antes de ponerle el timbre a la formación para ser local ante una de las revelaciones del certamen.

Villarreal jugará tres partidos en 11 días: dos por la competencia liguer. Y uno por la segunda jornada del Grupo F de la Europa League, ante el Stade Rennais de Francia. “Las bajas siempre te hacen más débil porque no te dejan elegir. No me sirve de nada acordarme de las bajas. De nada”, dijo el DT con especial énfasis.

Apuntaba al desgarro en el recto femoral que sufrió Denis Suárez, uno que estará fuera de esta seguidilla de encuentros. “Una vez que el jugador está de baja, esto entre comillas, tengo que olvidarle durante un tiempo. Y estar atento a los que tengo sanos. Mi objetivo es el máximo rendimiento de todos. Habrá muchos cambios para mañana. Todavía no lo sé. Hay gente que empieza a estar en buen momento. Que cada vez les vemos mejor”, aseveró Pacheta.

Pacheta deja un recado que impulsa a Brereton y el plantel completo del Villarreal

Pacheta sabe perfectamente que en este momento de la temporada va a necesitar de Brereton y todos los jugadores del Villarreal. “Hasta ahora, la reacción de los que no juegan es la mayor gestión que hay que hacer”, reconoció el otrora delantero, quien llegó al Submarino Amarillo tras una estadía en el Valladolid.

“Nuestro mayor trabajo es que los que no juegan se sientan partícipes del grupo para poder sumar. Tengo la sensación de ser injusto siempre. Es lo jodido de nuestro trabajo”, añadió Juan José Rojo Martín, el nombre completo que tiene el adiestrador de 55 años.

Por cierto, le consultaron directamente por la inclusión de Manu Trigueros. “Puede jugar él. Ilias (Akhomach) por dentro. Álex Baena. Podemos jugar con dos puntas. Tengo alternativas que todavía no están decididas. Esperaremos a mañana, veremos cómo estamos y cómo no estamos. A las siete de la tarde veremos a los 11 que juegan. Por ahora, a esperar”, sentenció Pacheta.

¿En qué puestos de La Liga marchan el Villarreal y el Girona?

Villarreal se ubica en el 13° lugar de la tabla de posiciones en La Liga de España, mientras que el Girona es el sorprendente sublíder hasta el 26 de septiembre de 2023.

¿En qué lugar va el Villarreal en el Grupo F de la Europa League?

Al cabo de una fecha, así marcha el Submarino Amarillo en el segundo certamen más importante del Viejo Continente.