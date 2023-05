El defensa chileno de 38 años, Mauricio Arias, vive una dulce y exótica experiencia en el fútbol como figura del club Karketu Dili, de la Primera División de Timor Oriental, país ubicado en el Sudeste Asiático con Indonesia y Australia como vecinos.

El Laucha venía de defender brevemente a Fernández Vial el 2021 y este 2023 volvió al profesionalismo como refuerzo del Karketu Dili. Y la verdad es que no lo pasa nada de mal. De hecho, se acaba de coronar campeón de la liga local, tal como lo hizo en Chile con la U y Everton.

“Jugué todo el campeonato y gané el premio al mejor extranjero, eso me tiene muy contento. Karketu quiere que siga, el campeonato empieza en agosto y tengo pensado ir a Chile de vacaciones, pero igual hay otro equipo de Timor Oriental que quiere contar conmigo. Tuve un llamado de Indonesia también, así que hay varias opciones que hay que tengo que analizar bien y elegir la mejor propuesta”, dijo Laucha Arias a Radio ADN.

Arias agrega que pese a lo que se cree, “es una liga muy competitiva. Es una isla que está dentro de Indonesia, de colonia portuguesa. Juegan mucho en el estilo brasileño, les apasiona el fútbol. Me llevé bien con mis compañeros y se me hacía fácil entender el portugués. Es bastante profesional, aunque algunos jugaban y trabajaban aparte”.

Gastronomía a base de cachupines

Sobre la idiosincrasia y particularidades de Timor Oriental, Mauricio Arias reveló una de las cosas que más le llamó la atención del exótico país donde milita, un hecho que a ojos de la cultura chilena puede ser muy mal visto.

“Ellos comen muchas comidas picantes, con mucho aliño y yo no como esas cosas. Por suerte sé cocinarme, no tengo problema con eso. Me sorprendió que tenían restaurantes con carne de perro, yo nunca quise probarla”, reveló el Laucha.

Mauricio Arias sentencia que “va mucho turista a eso. Se ve mucho el pollo, pero la carne de perro en los restaurantes es cara. Es más que nada para el turista y la gente que quiere probar algo nuevo. Están todo el día comiendo arroz, desayunan con arroz y no tienen la misma alimentación que uno”.

Cabe recordar que la carrera de Arias registra pasos por Huachipato, San Marcos de Arica, Ñublense, Everton, Universidad de Chile, O’Higgins, Audax Italiano, Nueva Chicago, Talleres de Córdoba, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, PNKS (Malasia), Santiago Morning, Atlético San Cristóbal (República Dominicana) y Fernández Vial.