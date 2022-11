El experimentado defensor de Bélgica dejó claro que le molestaron las declaraciones del talentoso volante del Manchester City, quien dijo que su país no tiene ninguna posibilidad de ganar el Mundial de Qatar 2022 debido a la edad del plantel. "Tengo demasiadas cosas en la cabeza, pero no es bueno decirlas fuera del vestuario", dijo también Jan Vertonghen.

Marruecos dejó una sorpresa en el Grupo F del Mundial de Qatar 2022. Al menos en las apuestas previas, pues durante el partido quedó claro que el cuadro africano no se achicó en ningún momento frente a Bélgica, que cayó por 2-0 ante la escuadra dirigida por Walid Regragui en la segunda jornada.

Luego de la derrota, uno de los futbolistas más experimentados de la selección belga fue muy crítico por el desempeño que dejaron los pupilos del español Roberto Martínez en el césped del estadio Al-Thumama de Doha. Se trata de Jan Vertonghen, defensor de 35 años que milita en el Anderlecht de su país y que hizo pareja de centrales con Toby Alderweireld.

"Estábamos jugando bien, pero nos hicieron dos goles idénticos. En el primero nos libramos porque hubo fuera de juego", dijo el zaguero zurdo en alusión al tanto de Romain Saïss que fue anulado por una posición de adelanto del defensor del Besiktas turco. "Hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza en este momento, pero no debería decirlas fuera del vestuario", apuntó el ex Tottenham Hotspur de Inglaterra y Benfica de Portugal.

Parte de esas palabras tenían que ver con la entrevista que uno de los grandes talentos del equipo nacional, Kevin de Bruyne, había dado hace algunos días. En ella dijo abiertamente que su país no tiene ninguna chance de levantar el trofeo de campeón mundial debido a la edad del plantel, que mantiene a la base con la que disputó Rusia 2018.

Eso, al parecer, no le gustó para nada a Vertonghen. "Creo que no hemos generado ninguna sola ocasión", apuntó el marcador, quien se olvidó del remate de Dries Mertens, que obligó al portero titular de emergencia por la indisposición de Bono, Munir Mohamedi, a una reacción afortunada, pero efectiva. Y ahí sacó el dardo para arrojárselo a las respuestas del extraordinario centrocampista del Manchester City, aunque el entrenador también reveló que en el plantel existía miedo.

"Posiblemente también atacamos mal porque somos demasiado viejos. Eso nos dirán de nuevo", expresó el "5" del elenco europeo. "Tenemos mucha calidad en la ofensiva, pero también la tiene Marruecos. A ellos les salió mejor el plan hoy, esto es muy frustrante para nosotros", cerró Jan Vertonghen, quien ahora tiene la mira fija en el tercer y último desafío de Bélgica en la fase grupal: será el 1 de diciembre ante Croacia, que vino desde atrás para golear con claridad a Canadá en la segunda jornada.