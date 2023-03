Roberto Gutiérrez confirmó las versiones de los días posteriores a la Supercopa 2021 que la Católica le ganó a Ñublense por penales y en la que el Pájaro se restó de la definición. "Si me hubiesen necesitado, habría entrado desde el minuto uno, no a cinco del final", lanzó el oriundo de Curacaví.

Roberto Gutiérrez ingresó a falta de 12 minutos para el final. El Pájaro reemplazó a Fernando Cordero casi inmediatamente después de que Fernando Zampedri anotara el empate en la Supercopa 2021 que Universidad Católica y Ñublense disputaron el 18 de noviembre de aquel año en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Aquel duelo se definió desde el punto penal y fue la UC la que festejó luego de que los Diablos Rojos desperdiciaran dos de sus tiros: el argentino Federico Mateos, quien hoy milita en Universidad de Chile ni el joven José Navarrete pudieron vencer a Sebastián Pérez. Lo extraño fue que el cuadro de Chillán dispuso de ocho lanzamientos en la tanda. Y ninguno lo pateó el experimentado atacante, surgido precisamente en las divisiones inferiores de la Franja.

Por estos días, Gutiérrez conversó con Socios del Desierto y recapituló aquel episodio, aunque ya en aquel momento surgió la información de que el atacante no había querido ser uno de los ejecutantes. Con algo de tiempo transcurrido, el ariete nacido en Curacaví hizo un repaso de esa instancia.

"No pateé el penal directamente porque cuando me hacen saber que querían que pateara, me dicen 'tú eres importante, de experiencia y te necesitamos en estos momentos'. Y en el partido había entrado en los últimos cinco minutos, entonces el jugador de experiencia, responsable y todo, entró en los últimos cinco minutos", aseguró Roberto Gutiérrez en la entrevista con SDD.

El ex Palestino, entre tantos otros clubes, añadió que "si hubiesen necesitado algo, habría entrado desde el minuto 1. Cuando me dan esa respuesta digo 'no, no voy a patear el penal", en alusión a la disconformidad que le generó la determinación de Jaime García.

Roberto Gutiérrez: "La gente allá no era capaz de decirme las cosas"

Eso sí, Roberto Gutiérrez cumplió a la perfección ese refrán que dice 'el que explica, se complica'. A medida que avanzó con su discurso, quedó más o menos claro que había un trasfondo más allá de una simple decisión del entrenador.

"La gente no era capaz de decirme las cosas que decían a esos otros y yo soy más leal con esos otros, se los demostré siempre y ellos venían y me decían las cosas", cerró el Pájaro, con palabras difusas que ya fueron usadas por hinchas de Ñublense para rememorar aquel tema de Los Prisioneros llamado Nunca quedas mal con nadie.