Universidad de Chile ha combinado buenas y malas en este inicio del Campeonato Nacional, con dos derrotas y dos victorias, la última muy trabajada sobre Magallanes.

Este 19 de febrero los azules visitarán a O'Higgins en Rancagua, duelo para el cual está disponible el volante argentino Federico Mateos, quien ha sufrido una lesión.

En la previa, el ex Ñublense confirmó en Radio ADN: "Me he mejorado por suerte, pero la titularidad dependerá del técnico".

Sobre el duelo que la U le ganó a Unión Española, comentó: "Creo que ese partido los primeros 20-25 minutos, fueron muy buenos a nivel colectivo y en el mediocampo, ojalá el técnico tenga en cuenta eso para poder ganarme un espacio".

"Pero lo principal es siempre estar a disposición de él y poder sumar desde el lugar que me toque", advirtió.

Sobre las falencias del equipo, comentó: "Creo que lo que nos falta es tener mayor tenencia de balón, muchas veces sufrimos porque nos tenemos la pelota y eso nos hace ver mal. Cuando tomemos confianza con el balón, vamos a poder trabajar de distinta forma".

"Es algo que el profe busca, que los medios no vayamos tan abajo a buscar el balón, para estirar al equipo contrario. Hacer los movimientos más arriba, pero luego queda en uno encontrar esos lugares libres y movimientos en la cancha. La idea que tiene es muy buena y tenemos que plasmarla", añadió.

En cuanto a la presión que tiene el equipo por las campañas anteriores, aseveró: "Creo que está la mochila, pero con ayuda del cuerpo técnico y de los jugadores más grandes es que la idea sea otra, que eso no juegue un papel importante en nosotros. Porque es un año nuevo, un equipo nuevo, y no vivimos lo que pasó en años anteriores. Lo importante es sacarse la mochila y disfrutar los partidos y poder conseguir resultados para que la gente se vaya contenta".

"Estamos en esa etapa, en la semana se trabaja muy bien. El grupo está fuerte, creo que con los resultados que se van a ir dando de a poco, esos fantasmas se van a terminar yendo del todo y vamos a poder jugar tranquilos", complementó.

Acerca de tener hinchas en Rancagua, sostuvo: "Ojalá se pueda resolver ese tema, porque la hinchada juega un papel muy importante para nosotros. Simpre está lleno y eso es un plus para el espectáculo y para tirar al equipo para adelante".

Respecto de su rival, expresó: "Creo que ellos tienen un equipo muy bueno, con jugadores de proyección. El partido se va ahacer muy reñido en la mitad de la cancha y hay que tratar de no darles el balón, porque te hacen daño. Y la idea es hacernos fuertes nosotros con la pelota".

También tuvo palabras para Jaime García, su ex DT en Ñublense: "Es importante sentirse confiado con la parte técnica. Él me daba la libertad de jugar por el medio y con muchas rotaciones. Su metodología me ayudó mucho, le agradezco mucho".

Finalmente, le envió buenas vibras a la gente de Chillán por los incendios: "Le mando un abrazo grande a todos los que sufrieron con los incendios y a los bomberos y los que dieron una mano. Es muy triste lo que se vive".