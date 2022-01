RedGol en La Clave celebra este 18 de enero su primer año al aire, recordamos el inicio de este programa, hablamos sobre los premios The Best con la protagonista de la jornada: Christiane Endle r. Enzo Olivera desde Italia con los chilenos por Europa, la caída de Colo Colo ante Boca Juniors y las novedades del mercado de fichajes .

En este nuevo capítulo de RedGol en La Clave Rodrigo Herrera, Cristian Basaure, Nicolás Olea, Edson Figueroa, junto a la participación de Alfonso Zúñiga, Cristopher Antúnez y Enzo Olivera desde Europa, nuestro corresponsal, son los invitados desde las 07:00 hrs.

Celebramos este 18 de enero el primer año al aire de RedGol en La Clave, una apuesta radial que nace de la alianza entre dos medios independientes y con una línea editorial clara: RedGol y Radio La Clave. Por eso, en este programa recordamos el primer capítulo y el camino que hemos recorrido en 253 capítulos, incluyendo el de esta jornada.

Leyenda: Christiane Endler gana el premio FIFA The Best y se corona como la mejor arquera del mundo, y por si fuera poco, dos campeonas de la Copa Libertadores Femenina 2012 con Colo Colo integran el once ideal del orbe.

Las diferencias entre Claudio Bravo y Martín Lasarte para la elección del mejor jugador del mundo en los premios FIFA The Best, que se revelaron este lunes en Suiza. Inter de Milán se olvida del intercambio de Alexis Sánchez con Paulo Dybala y ya hizo oferta a la Juventus para que jueguen juntos durante la temporada.

Lucas Melano promete "aportar velocidad" en su llegada a la Universidad Católica y Universidad de Chile prepara jugosa oferta para comprar el pase de Federico Lértora a Colón, para reforzar al equipo.

Colo Colo pone fin a la serie "el Pibe de América" y declara "intransferible" a Pablo Solari ante el interés de América de México, y Boca Juniors aterriza las expectativas de Colo Colo y hace valer su peso en el Torneo Internacional de Verano.

