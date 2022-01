Leyenda: Christiane Endler gana el premio FIFA The Best y se corona como la mejor arquera del mundo

La tercera terminó siendo la vencida. Este lunes Christiane Endler hizo historia en el fútbol chileno tras ganar el premio The Best como la Mejor Arquera de la FIFA en el año 2021, elevando su nombre a lo más alto del fútbol femenino mundial.

La arquera del Olympique de Lyon y capitana de la selección chilena se impuso en la elección, quedándose con el galardón en su tercer intento. Ya en el 2019 y 2020 la guardameta estuvo entre las finalistas, pero no fue hasta ahora que logró alcanzar el esperado objetivo.

Tiane Endler por fin pudo celebrar, superando a sus colegas Ann-Katrin Berger, de la selección de Alemania y el super Chelsea de Inglaterra, y Stephanie Lynn Marie Labbé, campeona olímpica con Canadá y actual arquera del Paris Saint-Germain.

La lucha por el premio The Best no estaba fácil para la chilena, ya que a su lado tenía a dos potencias del fútbol femenino en el 2021. No obstante, su regularidad en los últimos años y los éxitos cosechados en la temporada pasada fueron suficientes para llegar a la gloria.

Endler se mete en la historia grande de nuestro país, dándole el primer premio The Best para un futbolista chileno. Un mérito no menor, pero que tiene más que merecido luego de años en la alta competencia y siendo una pieza fundamental no solo para el fútbol femenino local, sino mundial.

El 2021 dorado de Christiane Endler

Christiane Endler consiguió ganar el premio The Best a la Mejor Arquera de la FIFA en un 2021 más que dorado tanto en lo personal como en lo colectivo. La arquera, como ha sido la tónica en los últimos años, se elevó como una de las más destacadas en su puesto a punta de esfuerzo y grandes actuaciones.

Ya el 2020 lo había cerrado como una de las más importantes bajo los tres palos, pero no fue hasta el año pasado que dio los grandes pasos que le faltaban. El primero de ellos fue alcanzar los Juegos Olímpicos de Tokio junto a la selección chilena, ganando el repechaje ante un duro rival como fue Camerún.

Pero no solo con la Roja le tocó celebrar. Cuando jugaba con el PSG, por fin logró derribar al poderoso Olympique de Lyon. Además de alcanzar las semifinales de la UEFA Champions League, se coronó campeona de la Primera División de Francia.

Su rendimiento en esa temporada le permitió dar el salto precisamente al Lyon, el para muchos mejor equipo femenino del mundo. Y desde entonces ha sido clave para que su club esté en el liderato del fútbol francés y con grandes opciones en la presente edición de la Liga de Campeonas.

Christiane Endler escribe la página más importante de su carrera como profesional, ganando un premio por el que luchó de una manera formidable. La ahora mejor arquera del mundo para la FIFA hace historia para Chile y el fútbol femenino, donde pasa de ser una referente a una verdadera leyenda.