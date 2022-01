PODCAST | RedGol en La Clave: A menos de una semana de Chile vs Argentina, previa Supercopa y Universidad de Chile ante Boca Juniors

RedGol en La Clave comienza a repasar todos los antecedentes de Chile vs Argentina del próximo jueves en el estadio Zorros del Desierto de Calama, con transmisión de RedGol. Anticipamos todo lo que hay que saber de cara a la Supercopa de Chile, entre Universidad Católica vs Colo Colo, y del Torneo Internacional de Verano, con Boca Juniors vs Universidad de Chile en Argentina, entre otros temas.