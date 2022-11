El flamante DT de Independiente de Avellaneda decidió no tener en cuenta al Chaco Insaurralde, quien al igual que Stillitano llegó al Rojo desde Colo Colo. Eso sí, el zaguero central no se irá solo de la institución.

Leandro Stillitano ha comenzado a tomar decisiones en Independiente de Avellaneda. El ex ayudante de Gustavo Quinteros salió del cuerpo técnico de Colo Colo para hacerse cargo de la dirección técnica del primer equipo en el cuadro del que es un fanático hincha.

Y, más allá de las tremendas complicaciones que vive el Rojo, el ahora entrenador debe zanjar algunos asuntos relativos a la conformación de plantel. Este martes 29 de noviembre, le hizo saber a varios futbolistas que no serán tenidos en cuenta para afrontar la venidera temporada 2023.

Uno de los que no será tenido en cuenta por el ex asistente de Ariel Holan es Juan Manuel Insaurralde. El Chaco llegó a aquel equipo después de un paso de poco más de tres años en el Cacique. Según informó el periodista Matías Martínez de radio La Red, el ex zaguero central de los albos y de Boca Juniors "no arranca la pretemporada con el club y se va libre".

Pero el experimentado marcador de 38 años no es el único que tiene los días contados en Independiente. Otro que correrá con la misma suerte es el lateral Alex Vigo, quien no renovará su préstamo y debe volver a River Plate. Gonzalo Asis, Lucas Rodríguez y Juan Ignacio Pacchini completan la lista que tiene al Chaco entre los cortados.