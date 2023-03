Rodrigo Herrera y Edson Figueroa comentaron el retorno de la Selección Chilena a un remodelado Juan Pinto Durán de cara al amistoso ante Paraguay de este lunes. Los clubes piensan en amistosos durante esta pausa por fecha FIFA y conversamos con Matías Mardones, entrenador y coordinador de la selección de futsal down en Chile.

La Roja en Juan Pinto Durán y el sueño de la selección de futsal down en RedGol en La Clave

RedGol en La Clave te acompaña este martes con el retorno de la Selección Chilena a un remodelado complejo Juan Pinto Durán de cara al amistoso de este lunes 27 de marzo ante Paraguay en el Estadio Monumental. La importancia del lugar de concentración para un proceso como el que viene en las Eliminatorias Sduamericanas al Mundial del 2026, los nombres que pueden sumar minutos durante esta fecha FIFA y la importancia de un triunfo en el debate de nuestro panel.

Sin olvidar el Campeonato Nacional, que está en pausa debido a los duelos amistosos de selecciones de este mes de marzo, Colo Colo se reúne con el Fiscal Regional (s) de la Región Metropolitana Oriente, Felipe Díaz, entregando nuevos antecedentes sobre los incidentes del Superclásico del pasado 12 de marzo. Además, los rumores desde Bolivia que sitúan a Marcelo Moreno Martins en el Cacique para la Copa Libertadores.

En el Entretiempo de RedGol en La Clave conversamos del duelo que van a protagonizar Cristian Garin y Alejandro Tabilo en la segunda fase de la Qualy del ATP Masters 1000 de Miami, durante la jornada de este martes.

Pero el capítulo de este martes fue especial. Con el lema "con nosotros, no para nosotros", este martes se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, condición que presenta uno de cada mil recién nacidos. En ese contexto conocimos un poco más a la selección nacional de futsal down que ya participó en dos mundiales y que este año espera disputar la Copa América.

Por eso, conversamos con su entrenador, Matías Mardones, sobre los sueños que persigue de la mano de esta Roja de futsal down, como también del encuentro con Ben Brereton Díaz, y las ganas de reunirse con el resto de seleccionados nacionales en Juan Pinto Durán.

Sin olvidar el Campeonato Nacional, en RedGol en La Clave repasamos el presente de Universidad de Chile que prepara un amistoso ante River Plate en Argentina este 25 de marzo, lo que debe mejorar el plantel azul en el receso y los rendimientos de Darío Osorio y Lucas Assadi. El despido de Jorge Sampaoli de Sevilla y Ariel Holan descarta su llegada a Independiente luego de la salida de Leandro Stillitano.

