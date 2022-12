Muchas críticas llueven sobre Luis Enrique luego de la eliminación del Mundial de Qatar. Entre ellas el haber estado más preocupado de hacer streamings en su canal de Twitch que de la concentración en el equipo, algo que salió a defender Ibai, famoso streamer español.

"Lo peor es que hay que aguantar a los ventajistas, ahora la culpa va a ser de Luis Enrique, de que no estuvo concentrado en el Twitch. Y todos los periodistas contentos para hacer el mejor programa del mes", señaló molesto.

"Coincido que se le pueden criticar muchas cosas a Luis Enrique, pero España no pierde por Twitch. Twitch no te hace no mejor ni peor. Y menos a una persona como Luis Enrique, obsesionado con la selección, ni que vea en directo los partidos", contó el presentador hispano.

Agregó además que "hay que saber que no por no ver un partido en directo no tiene un scouting de todo su cuerpo técnico, el que le pasan mucha información sobre los rivales".

Además Ibai es bueno para molestarse con su comunidad de todo el mundo, sobre todo los latinos. "Ahora hay que aguantar la que se viene, acepto todo tema de bromas" y le respondió a los argentinos haters que lo subieron al columpio.

"Qué barbaridad los argentinos, no paran. Madre de Dios y de mi vida. En Argentina me odian. Los argentinos son expertos en insultar, a veces la gente me carga las pelotas. Futbolísticamente a nivel historia del fútbol no hay dudas de que Argentina es más que España, pero desde el siglo XXI ha sido más grande que Argentina, con un título de Mundial y dos Euros", les paró los carros.

Finalmente expresó el sentimiento que le aflora en este momento de eliminación. "No estoy ni triste, no sé cómo explicarlo. Es un vacío por dentro, no sé cómo decirlo, una cosa de que te has quedado vacío por dentro, es una cosa de locos. Hoy nos toca mamar, es lo que hay", agregando que "España está bien eliminada, los penales no son una lotería".