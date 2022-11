La selección española tendrá una cobertura más que especial en su paso por Qatar 2022. Esto porque su entrenador, Luis Enrique, se creó una cuenta de Twitch y anunció que, a través de la plataforma de streaming, contará la actualidad de su combinado en el Mundial.

El DT compartió la noticia este lunes en un video, donde aseguró que su idea es tener "una comunicación más directa" con la afición española y que espera comenzar a transmitir en vivo desde este viernes 18 de noviembre, el día en que la Furia arribará a Qatar.

"Streamers del mundo, apártense que voy cuesta abajo y sin frenos. Estoy aquí para anunciar que me hago streamer. Mi intención es stremear durante el tiempo que pasemos en Qatar, en Doha. Llegamos el día 18 de madrugada. Calculo que podré empezar a stremear ese mismo día", comunicó.

"Es una idea que parte de una idea descabellada pero interesante, el de contar la información de la selección directamente a ustedes desde un punto de vista peculiar, el mío y el de mi cuerpo técnico. Establecer una comunicación más directa, sin filtros, más espontánea e interesante para todos", siguió.

"Tengo muchas de vivir lo que es el ambiente de un Mundial, la presión de un Mundial. Les mando un abrazo a todos", cerró el entrenador.

Pero su carrera de streamer no solo estará vinculada a su trabajo como entrenador. A horas del anuncio, Ibai Llanos aseguró que el DT se puso en contacto para una colaboración. "Lo de que Luis Enrique me acabe de hablar para hacer un si te ríes pierdes juntos alguien me lo va a tener que explicar", tuiteó el streamer español.