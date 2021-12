El próximo 9 de diciembre el fútbol femenino vivirá una inédita instancia en Chile, cuando se realicen los Premios Contragolpe 2021, ceremonia que contará con la participación de ilustres como Christiane Endler, junto a la animación de Grace Lazcano y Rodrigo Herrera, en transmisión de todas las plataformas sociales de RedGol a contar de las 18:00 hrs, y una espectacular previa.

La primera Gala del Fútbol Femenino en Chile tiene sus votaciones abiertas hasta el 8 de diciembre, una vez finalizado el encuentro de Universidad de Chile vs Santiago Morming, en la final del torneo 2021, donde hay un XI ideal junto a 10 categorías para participar.

En los premios, que podrás ver en vivo y en directo por RedGol, a través de Facebook Live y YouTube Live, también podrás elegir entre las categorías a la mejor delantera del torneo, que este miércoles 8 de diciembre finaliza con el encuentro entre Universidad de Chile vs Santiago Morning en el estadio Santa Laura.

MEJOR DELANTERA

Javiera Grez - Colo Colo

Oriunda de Lontué, Javiera Grez ha destacado en el fútbol cuando en 2013 entra a Curicó Unido, pasando al primer equipo femenino a los 14 años. Su talento la llevó a la selección chilena femenina en 2017, cuando comienza a jugar en la Sub 20, para ser pieza fundamental en el paso de la Roja al Mundial de Francia. En 2020 fue presentada en Colo Colo donde destaca por su habilidad y goles. Sobre todo, goles.

María José Urrutia - Colo Colo

María José Urrutia es una de las inamovibles de La Roja. Su llegada a Colo Colo, previo al Campeonato Nacional 2021, fue uno de los fichajes más bombásticos en el fútbol nacional, pero Cote es mucho más que la autora del primer gol de la Selección en una Copa del Mundo. Ha sido un gran aporte en un Cacique que deslumbró en el torneo, sumando con golazos de gran factura.





Rebeca Fernández - Universidad de Chile

Oriunda de Paraguay, Rebeca Fernández comenzó su formación como futbolista en Cerro Porteño a los 11 años, pasando en el 2011 por Everton para volver a su país. En 2013 llega para jugar por Santiago Wanderers y estudia Ingeniería en Prevención de Riesgos en la Universidad de Viña del Mar. Tras buenas campañas históricas con las caturras, Rebecrack ficha con Universidad de Chile y ha aportado con goles durante la temporada que cierra este miércoles.

Sonya Keefe - Universidad de Chile

Del futsal al fútbol. Sonya Keefe registra pasos por Unión Española y Boston College, además de presencias en distintas categorías de la Selección Chilena. Entre ellas, actuaciones en un cuadrangular Sub 17, donde anotó un gol ante Tailandia en un duelo internacional. También ha formado parte de la Roja Sub 20 de Futsal, en la que destacó permanentemente, participando de un Sudamericano Sub 20 el año 2018 con tan solo 15 años. En Universidad de Chile es una de las goleadoras de la presente temporada.





Yenny Acuña - Santiago Morning

Los 19 goles con Deportes Iquique llevaron en 2020 a que Santiago Morning se fijara en Yenny Acuña. Incluso, a finales de esa temporada 2020 anotó un golazo para el triunfo de su club ante Universidad de Chile en la definición del campeonato en Viña del Mar. Hoy, en el Campeonato Nacional 2021, es la tercera goleadora con 17 tantos, a falta de un partido por disputar.

