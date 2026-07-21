Michael Owen, histórico delantero de la selección inglesa y del Liverpool, realizó un duro análisis contra la albiceleste. “Su pésimo desempeño en la final fue un recordatorio frustrante de que debería haber sido Inglaterra”, escribió.

La pésima final del Mundial 2026 que jugó Argentina sigue generando reacciones en todo el globo. Y es que lo de España en Nueva York fue un verdadero paseo, impropio de una definición en una Copa del Mundo y que no quedó reflejado en el ajustado 1-0 que vimos.

Los más molestos por esto son lo ingleses, quienes consideran que ellos pudieron haber realizado un mejor papel en esa final, sino fuera por la derrota agónica que sufrieron ante Argentina en la semifinal.

Así lo dejó en claro el histórico Michael Owen, quien analizó la final entre españoles y argentinos realizando una dura crítica contra el seleccionado dirigido por Lioenl Scaloni.

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Michel Owen dice lo que muchos piensan de Argentina tras el Mundial 2026

“Todo lo que te enseñan como jugador, lo ejecutan a la perfección, tanto individualmente como en conjunto. El movimiento, el fútbol al primer toque, la valentía para jugar bajo presión, la serenidad con el balón. Fue una auténtica exhibición de España”, escribió Owen en DailyMail.

En ese sentido, el histórico delantero del Liverpool aseguró que “el pésimo desempeño de Argentina en la final fue un recordatorio frustrante de que debería haber sido Inglaterra. No nos ganaron en la semifinal, nos derrotamos nosotros mismos”.

Argentina hizo poco y nada por ganarle a España en la final del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

“Era muy optimista sobre las posibilidades de Inglaterra. Creía que teníamos los jugadores necesarios en ataque para hacer daño a los equipos. Todo lo que vi de nosotros en Norteamérica lo confirmó. Jude Bellingham estuvo sensacional”, agregó.

Sobre esa derrota, el ex atacante sostuvo que “cuando Inglaterra se puso 1-0 arriba contra Argentina, volvieron a esa mentalidad de supervivencia. Fue un desastre. Fue un desperdicio. Nada nos impidió llegar a la final, salvo nuestra propia creencia errónea sobre lo que se necesitaba para ganar ese partido”.

Para cerrar, Owen afirmó que “sin el VAR, Argentina sería incontrolable. Imaginen las artimañas que Argentina emplearía si creyera que podría salirse con la suya. Ya de por sí traspasan constantemente los límites. Sería un auténtico caos y los tramposos buscarían aprovecharse de la situación”.

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En síntesis