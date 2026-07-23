Facundo Medina, lateral izquierdo de los trasandinos en el Mundial 2026, habló por primera vez tras perder ante España.

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 sigue siendo analizada al otro lado de la cordillera. Más allá de algunas locas teorías conspirativas, lo que realmente dejó preocupado a los hinchas fueron las versiones de un supuesto quiebre en el camarín albiceleste.

Y es que la extraña arenga que se mandó Lionel Messi minutos antes de salir a jugar al Metlife Stadium de Nueva York dejó a varios marcando ocupado, sobre todo por el silencio que reinó entre sus compañeros.

Sin embargo, uno que salió a dar un mensaje de paz al respecto fue Facundo Medina, quien en una suerte de discurso en su visita a Villa Caraza, lugar donde vive su familia, le pidió a los hinchas que no creyeran en cualquier cosa.

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Facundo Medina descarta quiebres en Argentina tras el Mundial 2026

El defensor del Olympique de Marsella afirmó desde el balcón de su casa que “no crean boludeces. Ustedes vieron por fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces (…) Hay cosas más importantes que un partido de fútbol en la vida. Hay que ser buena gente”.

Facundo Medina jugó cinco partidos con Argentina en este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

“Estamos muy tristes por haber perdido. Por eso algunos de los chicos no vinieron para acá. Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes. Ya sé que está mal porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida”, agregó.

También habló al respecto José Manuel López, delantero del Palmeiras, quien le dijo a los hinchas que “el mayor orgullo que tenemos nosotros es venir de donde venimos. Tenemos que sentirnos más que orgullosos de ser argentinos”.

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