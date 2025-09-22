Will Macintyre no es un nombre cualquiera en las pistas británicas. A sus 18 años ya había dejado atrás los karts con resultados que lo ponían en el radar de todos.

En 2022 fue subcampeón de Ginetta Junior y al año siguiente repitió ese mismo resultado en la competitiva British Formula 4.

En la GB3, categoría en la que debutó en 2024, ya había mostrado credenciales con victorias y esta temporada ocupaba el quinto puesto de la clasificación con dos fechas aún por disputarse, defendiendo los colores de Elite Motorsport.

El futuro pintaba brillante para Macintyre, hasta que un diagnóstico inesperado frenó todo en seco.

El anuncio que conmocionó al automovilismo

El joven británico comunicó en sus redes sociales que fue diagnosticado con cáncer cerebral y pulmonar, una noticia que él mismo definió como “tan seria como suena”.

“Este es un post muy distinto a lo usual, pero lo escupo de una vez”, partió diciendo.

“En los últimos meses no me he sentido yo mismo y ahora empieza a tener más sentido por qué. Fui diagnosticado con cáncer cerebral y pulmonar. Lamentablemente, es tan serio como suena”, confesó.

Macintyre detalló que ya está bajo tratamiento. “El increíble equipo del hospital de Milton Keynes ya ha sido increíble en ayudar a armar un plan de cómo voy a pelear esto. Por desgracia, esto significa que no competiré en el futuro cercano”, lamentó.

“Pero ténganlo por seguro, en cuanto pueda, volveré al volante, que es donde pertenezco”, remarcó el piloto.

Apoyo transversal

Lejos de sonar derrotado, Macintyre dejó en claro que mantiene la mira puesta en su regreso.

“Un enorme agradecimiento a mi familia y amigos por su apoyo y a todos los que siguen respaldándome en este desvío inesperado”, sostuvo.

Elite Motorsport, la escudería con la que el británico corrió en Ginetta Junior y ahora en GB3, también se pronunció.

“Quien conozca a Will sabe la fuerza y determinación que lleva dentro y fuera de la pista. Como equipo, nuestra prioridad es apoyar a Will y a su familia en cada paso de este desafío”, publicaron.