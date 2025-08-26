Se acabó el descanso. Después de casi un mes sin rugir motores, la Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos.

Zandvoort será nuevamente el epicentro de la hinchada local que apoyará a Max Verstappen, aunque las apuestas miran con fuerza a McLaren, que tiene a Oscar Piastri y Lando Norris peleando el liderato con solo nueve puntos de diferencia.

Horarios del GP de Países Bajos 2025 en Chile

Viernes 29 de agosto Práctica 1: 06:30 horas Práctica 2: 10:00 horas

Sábado 30 de agosto Práctica 3: 05:30 horas Clasificación: 09:00 horas

Domingo 31 de agosto Carrera: 09:00 horas



¿Dónde ver el GP de Países Bajos en vivo?

El GP de Países Bajos estará disponible en vivo por ESPN, con streaming en Disney+ Premium.